НХЛ: "Сан-Хосе" вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" хватило пяти матчей серии, чтобы выйти в следующий этап, а "Даллас", "Айлендерс" и "Вашингтон" попробуют это сделать в шестой игре.

Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:6 (0:2, 3:1, 0:3) Шайбы: 01:08 Донской (Кутюр) - 0:1, 11:21 Тирни (Бернс) - 0:2, 24:05 Ньето (Уорд, Кутюр) - 0:3, 27:44 Копитар (Кинг, Даути) - 1:3, 31:26 Картер (Маззин, Тоффоли) - 2:3, 36:36 Верстиг (Клиффорд, Маззин) - 3:3, 43:58 Донской (Бернс, Кутюр) - 3:4, 52:24 Павелски (Бернс, Мартин) - 3:5, 59:38 Карлссон (Марло - в пустые ворота) - 3:6; Вратари: Квик - Джонс; Три звезды: Донской (СХ), Бернс (СХ), Лекавалье (ЛА); Счет в серии - 1:4. Даллас - Миннесота - 4:5 ОТ (1:2, 0:0, 3:2, 0:1) Шайбы: 3:32 Гранлунд (Джонс) - 0:1, 5:16 Шрейдер (Сутер, Спарджон) - 0:2, 17:18 Одуйя (Факса, Клингберг) - 1:2, 41:00 Дж. Бенн (Клингберг) - 2:2, 41:50 Нидеррайтер (Спарджон, Поминвилль) - 2:3, 48:28 Спецца (Янмарк, Ивс) - 3:3, 48:56 Голигоски (Икин) - 4:3, 56:51 Койву (Гранлунд, Поминвилль) 4:4, в ОТ 04:55 Койву (Сутер, Проссер) - 4:5; Вратари: Ниеми - Дубник; Три звезды: Койву (М), Джейми Бенн (Д), Гранлунд (М); Счет в серии - 3:2. Флорида - Нью-Йорк Айлендерс -1:2 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 13:31 Нильсен (Хики) - 0:1, 41:59 Барков (Петрович, Ягр) - 1:1, в 2ОТ 16:00 Квайн (Жидлицки, Хики - больш.) - 1:2; Вратари: Люонго - Грайсс; Три звезды: Грайсс (НЙ), Люонго (Ф), Квайн (НЙ); Счет в серии - 2:3. Вашингтон — Филадельфия - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 27:52 Уайт (Ганье, Штрайт) - 0:1, 59:29 Вандевельде (Беллемар - в пустые ворота) - 0:2; Вратари: Холтби - Нойвирт; Три звезды: Нойвирт (Ф), Овечкин (В), Альцнер (В); Счет в серии - 3:2.

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