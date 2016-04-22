Хоккейная сборная Украины проиграла Литве в матче Чемпионата мира

Сборная Украины сенсационно проиграла сборной Литвы со счетом 1:2 в четвертом матче чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1В.

Первую шайбу в игре забросил украинский нападающий Юрий Петранговский в конце второго периода игры. После передачи Георгия Кичи он оказался рядом с воротами сборной Литвы - с первым его ударом справился вратарь соперника, но со второй попытки он все-таки отправил шайбу в цель.

В третьем периоде Литве удалось не только отыграться, но и вырвать победу в матче. Сначал Угнюс Цизас реализовал большинство в составе своей команды, а затем литовцы провели удачную контратаку, завершившуюся еще одним взятием ворот Эдуарда Захарченко - на этот раз отметился Донатас Кумеляускас.

Теперь судьба первого места на чемпионате мира, которое дает право выйти в Дивизион 1А, уже не зависит полностью от сборной Украины. Для того, чтобы выиграть группу, подопечным Александра Савицкого необходимо не только завтра обыгрывать Великобританию, но и надеяться, что Литва потеряет очки в матче с Хорватией.

Литва - Украина - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 36:07 Петранговский (Кича) — 0:1; 42:22 Цизас (Веренис, Катулис — больш.) — 1:1; 50:02 Д.Кумеляускас (Богдзюл, Босас) — 2:1