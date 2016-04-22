НХЛ: "Тампа-Бэй" стала первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

"Лайтнингс" добыли четвертую победу над "Детройтом", а "Питтсбург" - третью - над "Рейнджерс".

Тампа-Бэй - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 58:17 Киллорн (Кэллахан) - 1:0; Вратари: Бишоп - Мразек; Три звезды: Бишоп (ТБ), Мразек (Д), Киллорн (ТБ); Счет в серии - 4:1. Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург - 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Шайбы: 01:09 Фер (Лавджой, Малкин) - 0:1, 07:11 Хорнквист (Кросби, Малкин - больш.) - 0:2, 16:12 Шири - 0:3, 24:00 Малкин (Кросби, Хорнквист - больш.) - 0:4, 43:28 Малкин (Дюмолин, Бонино - больш.) — 0:5; Вратари: Лундквист (Раанта) - Мюррей; Три звезды: Малкин, Мюррей, Кросби (все - Питтсбург); Счет в серии - 1:3. Нэшвилл - Анахайм - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 01:02 Гетцлаф (Перрон, Биекса) - 0:1, 31:26 Фишер (Уилсон, Вебер) - 1:1, 37:04 Томпсон (Ракелл, Ватанен) - 1:2, 38:56 Макгинн (Стюарт) - 1:3, 56:52 Кольяно (Силфверберг) - 1:4; Вратари: Ринне - Андерсен; Три звезды: Андерсен (А), Томпсон (А), Фишер (Н); Счет в серии - 2:2. Сент-Луис - Чикаго 3:4 2ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 31:32 Хосса (Хьялмарссон - меньш.) - 0:1, 32:29 Швартц (Пьетранджело, Парейко - больш.) - 1:1, 35:24 Анисимов (Панарин, Теравайнен) - 1:2, 39:59 Панарин (Кэйн, Тэйвз) - 1:3, 46:57 Фаббри (Пьетранджело) - 2:3, 54:50 Бэкес (Пьетранджело, Фаббри) - 3:3, во втором овертайме 03:07 Кэйн (Паник) - 3:4; Вратари: Эллиотт - Кроуфорд; Три звезды: Кэйн (Ч), Фаббри (СЛ), Швартц (СЛ); Счет в серии - 3:2.

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