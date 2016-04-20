Сборная Украины по хоккею одержала третью победу подряд на Чемпионате мира

Матч завершился со счетом 7:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы имели преимущество на протяжении всего матча и открыли счет уже на 6-й минуте игры. Владислав Гаврик завершил комбинацию с участием Евгения Тимченко и Владимира Алексюка. А на 15-й минуте Роман Благой после паса Дениса Петрухно удвоил перевес украинцев.

Во втором периоде Роберт Рооба сократил преимущество украинцев в счете до минимума на 23-й минуте. Но, в концовке периода перевес в две шайбы был не только восстановлен, но и увеличен. На 37-й минуте украинцы забили два гола. Сначала Андрей Михнов завершил комбинацию с участием Виталия Андрейкива и Олега Шафаренко. А спустя 30 секунд Тимченко с подачи Гаврика забил гол и довел преимущество украинцев до крупного - 4:1.

Наконец в третьем периоде, игроки сборной Украины довели счет до разгромного. Голы на счету Юрия Петранговского, Михнова и Артема Бондарева.

Таки образом, на счету сборной Украины 3 победы в 3 матчах и максимальное количество очков - 9.

22-23 апреля команда проведет решающие матчи турнира против сборных Литвы и Великобритании - основных конкурентов в борьбе за 1-е место и выход в Дивизион 1А, второй по значимости в мировом хоккее, после Элит-дивизиона.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в третьем по значимости дивизионе (23-28-я команды мира) проходит в Загребе с 17 по 23 апреля.