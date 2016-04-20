НХЛ: "Тампа-Бей" и "Сент-Луис" выиграли третьи матчи в серии до четырех побед плей-офф Кубка Стэнли

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча Кубка Стэнли, в которых "Тампа-Бей" и "Сент-Луис" одержали третьи победы и вплотную приблизились к выходу во второй круг плей-офф.

"Тампа" одолела "Детройт" со счетом 3:2, а "Сент-Луис" был сильнее "Чикаго" - 4:3. Обе команд ыодержали гостевые победы.

Нэшвилл — Анахайм 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 10:05 Макгинн (Хоркофф, Стюарт) — 0:1, 31:33 Ракелл (Ватанен, Перри) — 0:2, 37:06 Стюарт (Гетцлаф, Линдхольм) — 0:3

Вратари: Ринне — Анденсен

Три звезды: Андерсен (А), Стюарт (А), Форсберг (Н)

Нэшвилл ведет в серии 2:1

Чикаго — Сент-Луис 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайбы: 14:02 Тарасенко (Лехтеря, Швартц) — 0:1, 29:12 Шоу (Хосса, Густафссон) — 1:1, 33:09 Кит (Шоу, Кэйн — больш) — 2:1, 37:31 Тарасенко (Стин, Шеттенкирк — больш) — 2:2, 41:35 Швартц (Шеттенкирк, Тарасенко — больш) — 2:3, 44:46 Стин — 2:4, 54:40 Кит (Панарин, Шоу) — 3:4

Вратари: Кроуфорд — Эллиотт

Три звезды: Тарасенко (СЛ), Эллиотт (СЛ), Кит (Ч)

Сент-Луис ведет в серии 3:1

Детройт — Тампа-Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 05:41 Кучеров (Джонсон, Дрюэн — больш) — 0:1, 30:31 Кучеров (Дрюэн, Гаррисон — больш) — 0:2, 34:53 Хелм (Гленденинг, Смит) — 1:2, 39:50 Нюквист (Шихэн) — 2:2, 57:01 Палат (Дрюэн, Кучеров — больш) — 2:3

Вратари: Мразек — Бишоп

Три звезды: Кучеров (ТБ), Дрюэн (ТБ), Шихэн (Д)

Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург 1:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 21:39 Нэш (Кляйн, М.Стаал — меньш) — 1:0, 39:18 Кросби (Кессел, Малкин — больш) — 1:1, 44:16 Каллен (Кунакл, Коул) — 1:2, 59:47 Летанг (пустые ворота) — 1:3.

Вратари: Лундквист — Мюррей

Три звезды: Каллен (П), Нэш (Р), Мюррей (П)

Питтсбург ведет в серии 2:1