НХЛ: "Тампа-Бей" и "Сент-Луис" выиграли третьи матчи в серии до четырех побед плей-офф Кубка Стэнли
Завершился очередной игровой день Национальной хоккейной лиги.
В ночь на среду в Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча Кубка Стэнли, в которых "Тампа-Бей" и "Сент-Луис" одержали третьи победы и вплотную приблизились к выходу во второй круг плей-офф.
"Тампа" одолела "Детройт" со счетом 3:2, а "Сент-Луис" был сильнее "Чикаго" - 4:3. Обе команд ыодержали гостевые победы.
Нэшвилл — Анахайм 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Шайбы: 10:05 Макгинн (Хоркофф, Стюарт) — 0:1, 31:33 Ракелл (Ватанен, Перри) — 0:2, 37:06 Стюарт (Гетцлаф, Линдхольм) — 0:3
Вратари: Ринне — Анденсен
Три звезды: Андерсен (А), Стюарт (А), Форсберг (Н)
Нэшвилл ведет в серии 2:1
Чикаго — Сент-Луис 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Шайбы: 14:02 Тарасенко (Лехтеря, Швартц) — 0:1, 29:12 Шоу (Хосса, Густафссон) — 1:1, 33:09 Кит (Шоу, Кэйн — больш) — 2:1, 37:31 Тарасенко (Стин, Шеттенкирк — больш) — 2:2, 41:35 Швартц (Шеттенкирк, Тарасенко — больш) — 2:3, 44:46 Стин — 2:4, 54:40 Кит (Панарин, Шоу) — 3:4
Вратари: Кроуфорд — Эллиотт
Три звезды: Тарасенко (СЛ), Эллиотт (СЛ), Кит (Ч)
Сент-Луис ведет в серии 3:1
Детройт — Тампа-Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 05:41 Кучеров (Джонсон, Дрюэн — больш) — 0:1, 30:31 Кучеров (Дрюэн, Гаррисон — больш) — 0:2, 34:53 Хелм (Гленденинг, Смит) — 1:2, 39:50 Нюквист (Шихэн) — 2:2, 57:01 Палат (Дрюэн, Кучеров — больш) — 2:3
Вратари: Мразек — Бишоп
Три звезды: Кучеров (ТБ), Дрюэн (ТБ), Шихэн (Д)
Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург 1:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Шайбы: 21:39 Нэш (Кляйн, М.Стаал — меньш) — 1:0, 39:18 Кросби (Кессел, Малкин — больш) — 1:1, 44:16 Каллен (Кунакл, Коул) — 1:2, 59:47 Летанг (пустые ворота) — 1:3.
Вратари: Лундквист — Мюррей
Три звезды: Каллен (П), Нэш (Р), Мюррей (П)
Питтсбург ведет в серии 2:1