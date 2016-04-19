НХЛ: "Вашингтон" добыл третью победу в первом раунде плей-офф

В плей-офф Кубка Стэнли прошедшей ночью состоялись три матча.

Филадельфия - Вашингтон - 1:6 (1:1, 0:1, 0:4) Шайбы: 00:57 Раффл (Мэннинг, Ганье) - 1:0, 4:43 Йоханссон (Карлсон, Бэкстрем - больш.) - 1:1, 28:50 Овечкин (Бэкстрем, Оши) - 1:2, 41:58 Кузнецов (Уильямс, Холтби - больш.) - 1:3, 47:37 Карлсон (Овечкин, Уильямс - больш.) - 1:4, 54:58 Овечкин (Карлсон, Оши - больш.) - 1:5, 58:20 Бигл (Шмидт, Орлов — больш.); Вратари: Мэйсон - Холтби Три звезды: Карлсон, Овечкин, Бэкстрем (все - Вашингтон); Счет в серии - 3:0. Миннесота — Даллас - 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Шайбы: 00:26 Шарп (Голигоски) - 0:1, 04:10 Шарп (Икин, Джейми Бенн) - 0:2, 19:10 Портер (Хаула, Бродин) - 1:2, 26:04 Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер) - 2:2, 39:13 Поминвилль (Нидеррайтер, Дамба) - 3:2, 46:26 Койву (Спаржеон, Койл - больш.) - 4:2, 53:45 Скевиур (Демерс, Фиддлер) - 4:3, 58:46 Поминвилль (в пустые ворота) - 5:3; Вратари: Дубник - Лехтонен; Три звезды: Хаула, Гранлунд, Поминвилль (все - Миннесота); Счет в серии 1:2. Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 00:30 Торнтон (Хертл) - 1:0, 08:10 Копитар (Лучич, Маззин - больш.) - 1:1, в овертайме 03:47 Пирсон (Браун, Лекавалье) - 1:2; Вратари: Джонс - Квик; Три звезды: Пирсон (ЛА), Квик (ЛА), Джонс (СХ); Счет в серии - 2:1.

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