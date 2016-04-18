Сборная Украины по хоккею обыграла Хорватию во втором матче чемпионата мира

В Загребе (Хорватия) завершился матч второго тура чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Украины играла с хозяевами турнира командой Хорватии и выиграла со счетом 4:1, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

Судьба матча была решена еше в первом периоде.

Уже на 3-й минуте игры Дмитрий Чернышенко забил первый гол в ворота хорватов.На 15-й минуте Денис Исаенко с подачи Дмитрия Петранговского увеличил преимущество украинцев, после чего, на 19-й минуте Лука Микулич сократил разрыв в счете - 2:1.

А во втором периоде Виктор Захаров и Олег Шафаренко своими голами увеличили перевес сборной Украины до крупного - 4:1.

Таким образом, после 2-х туров соревнований у сборной Украины максимальное количество очков - 6. Украинцы делят первое место с командой Литвы. У сборной Великобритании 5 баллов, Эстонии - 1, Хорватии и Румынии - 0 очков.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 17 по 23 апреля.