Команда-финалист Континентальной хоккейной лиги высмеяла лидера соперников

Комментатор российского телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, выложил в Instagram соответствующее фото, сообщает Lenta.ru.

На черно-белой картинке изображен улыбающийся Радулов, у которого не хватает нескольких передних зубов. Надпись под изображением гласит: «Шпорт это зызнь». На заднем плане фотографии также присутствует форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Во вторник, 19 апреля, в Москве состоится решающий седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Магниткой» и ЦСКА. На данный момент счет в серии 3:3. «Металлург» может стать третьей командой после «Ак Барса» и московского «Динамо», которая дважды завоевывала трофей. Красно-синие впервые дошли до финала.