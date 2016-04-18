Команда-финалист Континентальной хоккейной лиги высмеяла лидера соперников
12:12, 18 апреля 2016Хоккей
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На «Арене-Металлург», где местная магнитогорская хоккейная команда проводит домашние матчи, появился плакат, высмеивающий форварда московского ЦСКА Александра Радулова.
Радулова и Овечкина высмеяли в Магнитогорске / www.instagram.com/p/BEVRjxRgl7C/
Комментатор российского телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, выложил в Instagram соответствующее фото, сообщает Lenta.ru.
На черно-белой картинке изображен улыбающийся Радулов, у которого не хватает нескольких передних зубов. Надпись под изображением гласит: «Шпорт это зызнь». На заднем плане фотографии также присутствует форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.
Во вторник, 19 апреля, в Москве состоится решающий седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Магниткой» и ЦСКА. На данный момент счет в серии 3:3. «Металлург» может стать третьей командой после «Ак Барса» и московского «Динамо», которая дважды завоевывала трофей. Красно-синие впервые дошли до финала.
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