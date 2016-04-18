НХЛ: "Анахайм" второй раз проиграл "Нэшвиллу" в плей-офф Кубка Стэнли

"Анахайм Дакс", ставший победителем своего дивизиона в регулярном чемпионате НХЛ, неожиданно проиграл более скромным "Нэшвилл Предаторс" во втором домашнем матче плей-офф.

Таким образом, теперь счет в серии стал 2:0 в пользу "Предаторс", и противостояние через день продлится в Нэшвилле.

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл в овертайме "Флориду" и повел в серии 2:1. В то же время "Детройт", победив дома "Тампу-Бэй", сократил отставание в серии от соперника - 1:2.

Противостояния в первом раунде плей-офф длятся до четырех побед одной из команд.

Детройт - Тампа-Бэй - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 32:42 Атанасиу (Татар, Андерссон) - 1:0, 37:22 Зеттерберг - 2:0

Вратари: Мразек - Бишоп

Три звезды: Гленденинг, Атанасиу, Мразек (все - Детройт)

Счет в серии - 1:2

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 02:25 Смит (Петрович, Матесон) - 0:1, 21:11 Барков (Смит, Хьюбердо) - 0:2, 25:21 Пулок (Окпосо, Таварес - больш.) - 1:2, 27:23 Бьегстад (Смит, Куликов) - 1:3, 31:49 Принс (Пулок, де Хаан) - 2:3, 36:55 Нильсен (Таварес, Окпосо - больш.) - 3:3, в овертайме 12:31 Хики (Нельсон, Бэйли) - 4:3

Вратари: Грайсс - Люонго

Три звезды: Хики (НЙ), Смит (Ф), Пулок (НЙ)

Счет в серии - 2:1

Анахайм - Нэшвилл - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 14:20 Кольяно - 1:0, 19:04 Экхольм (Уилсон, Смит) - 1:1, 29:55 Смит (Форсберг, Йоси) - 1:2, 39:21 Вебер (Йоси, Форсберг - больш.) - 1:3, 57:18 Томпсон (Силфвеберг, Кольяно) - 2:3

Вратари: Гибсон - Ринне

Три звезды: Ринне (Н), Томпсон (А), Йоси (Н)

Счет в серии - 0:2