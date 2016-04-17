Сборная Украины по хоккею разгромила в первом матче чемпионата мира Румынию

В Загребе (Хорватия) завершился матч чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости дивизиона 1B, в котором сборная Украины обыграла команду Румынии со счетом 6:1, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

Украинцы имели значительный перевес на протяжении всего матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл Юрий Петранговский, который воспользовался результативным пасом Артема Гниденко. На 12-й минуте Владислав Гаврик воспользовался пасом Дмитрия Чернышенко и удвоил перевес в счете своей команды. А на 17-й минуте Роберт Петер забил единственный гол румынской команды в этом матче - 2:1.

Во втором периоде единственный гол забил Гаврик. А в третьем периоде голами отметились Александр Победоносцев, Виктор Захаров и Гниденко, доведя счет до разгромного - 6:1.

Ранее, в первом матче турнира, сборная Литвы обыграла команду Эстонии со счетом 7:2.

Позже сегодня вечером встретятся команды Хорватии и Великобритании.

Чемпионат мира проходит в Загребе с 17 по 23 апреля.