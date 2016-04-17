НХЛ: "Рейнджерс" сравнял счет в серии с "Питтсбургом" в первом раунде Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиги в ночь на воскресенье состоялись очередные матчи плей-офф 99-го (98-го игрового) сезона, где лишь в одной паре сохраняется равновесие, сообщает официальный сайт лиги.

В Питтсбурге местные "Пингвинз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" и позволили сопернику сравнять счет в серии - 1:1. В то же время, "Лос-Анджелес Кингз" во второй раз подряд дома проиграл "Сан-Хосе Шаркс" (0:2), а в парах "Даллас Старз" - "Миннесота Уайлд" и "Вашингтон Кэпиталс" - "Филадельфия Флайерс" хозяева площадки ведут со счетом 2:0.

Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайбы: 23:21 Кессел (Дэйли, Бонино — больш.) — 1:0, 32:38 Яндл (Миллер, Брассар) — 1:1, 32:56 Брассар (Миллер, Скьей) — 1:2, 36:52 Зуккарелло (Миллер) — 1:3, 40:39 Крайдер (Брассар) — 1:4, 45:42 Кессел (Бонино, Малкин — больш.) — 2:4

Вратари: Заткофф — Лундквист

Счет в серии 1:1

Вашингтон — Филадельфия 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 14:09 Карлсон — 2 (Бэкстрем, Йоханссон — больш.) — 1:0, 22:26 Чимера (Альцнер, Нисканен) — 2:0, 29:37 Ворачек (Шенн, Гостисбихир) — 2:1, 37:21 Овечкин (Бэкстрем, Йоханссон — больш.) — 3:1, 57:47 Бэкстрем (Оши, Карлсон) — 4:1

Вратари: Холтби — Мэйсон

Счет в серии 2:0

Даллас — Миннесота 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 23:54 Руссель (Хэмски) — 1:0, 50:23 Джейми Бенн (Икин) — 2:0, 52:42 Сканделла (Дамба, Зукер — больш.) — 2:1

Вратари: Лехтонен — Дубник

Счет в серии 2:0

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 03:37 Павелски (Бернс, Торнтон) — 0:1, 28:44 Кутюр (Павелски, Марло — больш.) — 0:2, 54:59 Лекавалье (Пирсон, Маззин — больш.) — 1:2

Вратари: Квик — Джонс

Счет в серии 0:2