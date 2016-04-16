НХЛ. "Тампа-Бэй" удвоила преимущество в серии, "Флорида" и "Чикаго" сравняли счет

В Национальной хоккейной лиге продолжаются серии плей-офф первого раунда.

Тампа-Бэй — Детройт - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Шайбы: 15:17 Кучеров - 3 (Хедман, Джонсон - больш.) - 1:0, 23:30 Ларкин (Эрикссон, Кронвалл) - 1:1, 26:46 Бойл (Дрюэн, Кобурн) - 2:1, 44:27 Ричардс (Грин, Татар - больш.) - 2:2, 46:32 Джонсон (Киллорн) - 3:2, 54:48 Джонсон (Кучеров, Гаррисон) - 4:2, 57:16 Киллорн (Карл, Джонсон - в пустые ворота) - 5:2; Вратари: Бишоп - Ховард; Три звезды: Джонсон, Дрюэн, Кэллахан (все - Тампа-Бэй); Счет в серии - 2:0. Флорида - Нью-Йорк Айлендерс - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Шайбы: 04:32 Смит (Бьегстад, Хьюбердо) - 1:0, 26:17 Бьегстад (Смит, Куликов) - 2:0, 56:27 Таварес (Ледди, Окпосо) - 2:1, 59:50 Куликов (Барков - в пустые ворота) - 3:1 Вратари: Люонго - Грайсс Три звезды: Люонго, Смит, Бьегстад (все - Флорида) Счет в серии 1:1 Сент-Луис — Чикаго - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Шайбы: 35:20 Тарасенко (Швартц, Лехтеря) - 1:0, 39:55 Кит (Кэйн, Тэйвз) - 1:1, 55:41 Шоу (Сибрук, Кэйн - больш) - 1:2, 58:34 Панарин (Кит - в пустые ворота) - 1:3, 59:59 Шеттенкирк (Бэкес) - 2:3; Вратари: Эллиотт - Кроуфорд; Три звезды: Кроуфорд (Ч), Тарасенко (СЛ), Кэйн (Ч); Счет в серии - 1:1. Анахайм - Нэшвилл - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 00:35 Нил (Джохансен) - 0:1, 17:39 Гетцлаф (Фаулер, Перри - больш.) — 1:1, 20:48 Кеслер (Кольяно, Линдхольм) - 2:1, 27:55 Уилсон (Эллис, Йоси) - 2:2, 50:25 Форсберг - 2:3; Вратари: Гибсон - Ринне; Три звезды: Нил (Н), Линдхольм (А), Эллис (Н); Счет в серии - 1:0.

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