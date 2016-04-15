Сборная Украины по хоккею определилась с составом на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий огласил список 22 исполнителей, которые отправятся в хорватский Загреб на чемпионат мира в Дивизионе ІВ. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

Больше всего в сборной представителей хоккейного клуба "Кременчуг" - семь. Действующий чемпион Украины - донецкий "Донбасс" - делегировал в финальную заявку пяти исполнителей. Столько же игроков представляют и киевский клуб "Дженералз".

Всего в команде 17 представителей национального чемпионата и пятеро легионеров из США, Беларуси, Румынии и Казахстана.

В целом состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Эдуард Захарченко ("Дженералз"), Михаил Шевчук (ХК "Кременчуг")

Защитники: Виталий Андрейкив, Кирилл Жовнир, Денис Исаенко, Владимир Романенко (все - "Кременчуг"), Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Всеволод Толстушко (все - "Донбасс"), Александр Победоносцев ("Дженералз")

Нападающие: Артем Гниденко, Георгий Кича, Евгений Тимченко (все - "Дженералз"), Сергей Бабинец, Виктор Захаров (оба - "Донбасс"), Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко (оба - "Кременчуг"), Андрей Михнов, Олег Шафаренко (оба - "Юность", Беларусь), Владислав Гаврик ("Коламбус", SPHL), Артем Бондарев ("Стяуа", Румыния) и Роман Благой ("Сарыарка", ВХЛ).

Напомним, что чемпионат мира пройдет в столице Хорватии с 17 по 23 апреля 2016 года. Соперниками украинской команды в борьбе за путевку в Дивизион IА будут национальные сборные Великобритании, Хорватии, Литвы, Эстонии и Румынии.