В регулярном чемпионате НХЛ сформированы четыре пары плей-офф

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после поединков прошедшей ночи были сформированы первые четыре пары плей-офф.

В первом раунде Западной конференции "Даллас" сыграет с "Миннесотой", а "Сент-Луис" померяется силами с "Чикаго". На Востоке сформировались пары: "Вашингтон" - "Филадельфия" и "Тампа Бэй" - "Детройт".

Результаты матчей дня выглядят следующим образом:

Колорадо — Анахайм 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Шайбы: 14:44 Фаулер (Стюарт, Перри — больш.) — 0:1, 19:05 Силфверберг (Кеслер, Кольяно) — 0:2, 29:37 Гарбатт (Перри, Ритчи) — 0:3, 29:54 Холден (Джонсон, Содерберг) — 1:3, 30:26 Игинла (Ландеског) — 2:3, 51:20 Гетцлаф (Перри, Теодор — больш.) — 2:4, 52:57 Силфверберг (Кеслер, Кольяно) — 2:5, 58:45 Редмонд (Григоренко, Агоццино — больш.) — 3:5

Вратари: Варламов — Гибсон

Три звезды: Силфверберг, Перри, Кеслер (все - Анахайм)

Миннесота — Калгари - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 33:00 Далпе — 1 (Картер, Фолин) — 1:0, 53:35 Боллиг — 2 (Шор, Элсон) — 1:1, 54:06 Сиелофф — 1 (Бэклунд, Ферланд) — 1:2

Вратари: Дубник (Кэмпер) — Бэкстрем

Три звезды: Бэкстрем (К), Далпе (М), Картер (М)

Монреаль — Тампа-Бэй - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 05:11 Гальченюк (Галлахер) — 1:0, 16:27 Плеканец (Эллер, Емелин) — 2:0, 20:27 Пасиоретти (Гальченюк, Марков) — 3:0, 23:44 Гальченюк (Пасиоретти, Марков — больш.) — 4:0, 46:33 Палат (Филппула) — 4:1, 53:00 Дрюэн (Карл, Палат) — 4:2, 59:54 Пасиоретти (Галлахер) — 5:2

Вратари: Кондон — Василевский

Три звезды: Гальченюк (М), Пасиоретти (М), Дрюэн (ТБ)

Флорида — Каролина - 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 01:39 Парселл (Гудлер, Гримальди) — 1:0, 03:58 Йокинен (Бьегстад, Куликов) — 2:0, 07:40 Экблад (Гудлер, Парселл) — 3:0, 24:56 Хьюбердо (Ягр, Барков) — 4:0, 30:47 Линдхольм (Стаал) — 4:1, 44:38 Стаал (Хэнифин, Линдхольм — больш) — 4:2, 59:54 Смит (Йокинен) — 5:2

Вратари: Люонго — Лак

Три звезды: Парселл, Гудлер, Экблад — все Флорида

Нью-Джерси — Торонто - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 02:53 Паренто (Лайх, Кэмпбелл) — 0:1, 09:10 Смит-Пелли (Заха) — 1:1, 20:58 Энрике (Ларссон, Элиаш) — 2:1, 30:42 Энрике (Рууту, Мур) — 3:1, 57:04 Палмьери (Элиаш, Заха) — 4:1, 59:44 Элиаш (Палмьери) — 5:1

Вратари: Шнайдер — Спаркс

Три звезды: Элиаш, Энрике, Палмьери — все Нью-Джерси

Коламбус — Чикаго - 5:4 ОТ (0:3, 3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 00:09 Кэйн (Панарин, Расмуссен) — 0:1, 11:25 Панарин (Кэйн, Сибрук — больш) — 0:2, 14:06 Панарин — 0:3, 26:29 Хартнелл (Веннберг, Саад) — 1:3, 32:55 Калверт — 2:3, 37:00 Саад (Веннберг, Хартнелл) — 3:3, 43:09 Веннберг (Хартнелл, Мюррей) — 4:3, 49:49 Кэйн (Крюгер, Сибрук) — 4:4, в овертайме 02:29 Хартнелл (Аткинсон, Джонс — больш.) — 5:4

Вратари: Бобровский — Кроуфорд

Три звезды: Хартнелл, Веннберг, Саад (все - Коламбус)

Нью-Йорк Айлендерс — Баффало - 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 22:03 Мэйфилд (Сизикас, Бернье) — 1:0, 25:10 Моулсон (Айхель, Райнхарт) — 1:1, 37:57 Родригес (О’Райлли, Делаурье) — 1:2, 42:07 Кайн (Кирнс — меньш.) — 2:2, 45:57 Джионта (Фашинг, Джорджес) — 2:3, 53:34 Таварес (де Хаан) — 3:3, в овертайме 02:46 Джионта (Пысык, Родригес) — 3:4

Вратари: Гибсон — Уллмарк

Три звезды: Джионта (Б), Родригес (Б), Кайн (НЙ)

Сент-Луис — Вашингтон - 1:5 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 01:15 Тарасенко (Пьетранджело, Счастны) — 1:0, 04:04 Овечкин (Карлсон, Бэкстрем) — 1:1, 06:49 Овечкин (Бэкстрем) — 1:2, 25:21 Карлсон (Уилсон, Орпик) — 1:3, 30:56 Чимера (Кузнецов, Орлов) — 1:4, 50:35 Овечкин (Бэкстрем, Оши) — 1:5

Вратари: Эллиотт (Нилссон) — Холтби

Три звезды: Овечкин, Холтби, Бэкстрем (все - Вашингтон)

Даллас — Нэшвилл - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 00:19 Эллис — 0:1, 28:23 Ярнкрок (Форсберг, Нил — больш.) — 0:2, 30:46 Спецца (Ничушкин, Одуя) — 1:2, 33:05 Спецца (Джеми Бенн, Шарп — больш.) — 2:2, 59:00 Спецца (Клингберг, Голигоски) — 3:2

Вратари: Ниеми — Хаттон

Три звезды: Спецца (Д), Ниеми (Д), Эллис (Н)

Ванкувер — Эдмонтон - 4:3 (по буллитам) (1:0, 0:2, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 10:01 Дорсетт (Бартковски) — 1:0, 33:46 Нюрс (Якупов, Корпикоски) — 1:1, 41:21 Итем (Дорсетт) — 2:1, 47:46 Ньюджент-Хопкинс (Холл, Пекаринен) — 2:2, 55:52 Хансен (Бартковски, Бьега) — 3:2, 58:33 Марун (Якупов, Летесту — больш.) — 3:3

Решающий буллит: Итем (седьмой раунд)

Вратари: Маркстрем — Талбо

Три звезды: Хансен (В), Ньюджент-Хопкинс (Э), Бартковски (В)

Лос-Анджелес — Виннипег - 3:4 (по буллитам) (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 09:18 Тоффоли (Картер, Браун) — 1:0, 13:29 Пирсон (Лучич, Копитар) — 2:0, 26:05 Андреофф - 3:0, 37:06 Копп (Петан, Армиа) — 3:1, 39:19 Элерс (Уилер, Бурмистров) — 3:2, 43:21 Уилер (Шайфли, Элерс) — 3:3

Решающий буллит: Шайфли (второй раунд)

Вратари: Квик — Павелец

Три звезды: Пирсон (ЛА), Уилер (В), Шенн (ЛА)

Сан-Хосе — Аризона - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 47:29 Павелски (Торнтон, Бернс — больш/) — 1:0

Вратари: Джонс — Смит

Три звезды: Джонс (СХ), Смит (А), Павелски (СХ)