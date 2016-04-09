НХЛ: "Коламбус" выиграл у "Баффало" в единственном матче дня

Поединок между аутсайдерами Восточной конференции завершился победой "Блу Джекетс" над "Сэйбрс".

Баффало — Коламбус - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 18:45 Калверт (Дубински, Мюррей — больш.) — 0:1, 33:37 Райнхарт (Айхель, Моулсон — больш) — 1:1, 35:16 Фолиньо (Дженнер, Андерсон) — 1:2, 37:25 Прут (Карлссон) — 1:3, 45:11 Саад (Веннберг, Бьоркстранд) — 1:4 Вратари: Касдорф — Корписало Три звезды: Саад (К), Фолиньо (К), Райнхарт (Б)

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