В сборную Украины по хоккею подъехали легионеры

В расположение национальной сборной Украины по хоккею, которая на льду киевского Дворца спорта готовится к чемпионату мира, приехали два североамериканских легионера - Владислав Гаврик и Игорь Мережко. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Владислав Гаврик выступает за "Коламбус Коттонмаус" в Южной профессиональной хоккейной лиге (SPHL). Игорь Мережко играет в команде "Летбридж Харрикэйнс" из Западной хоккейной лиги (WHL).

Завтра в Киев прибудет лучший снайпер регулярного чемпионата российской Высшей хоккейной лиги Роман Благой. Также приступит к тренировкам чемпион Беларуси этого сезона Олег Шафаренко, который утром вместе с Вадимом Селиверстовым, Александром Победоносцевым и другими партнерами по команде проходил медообследование в спортдиспансере.

В то же время по завершении сегодняшней тренировки сборную покинули нападающие Саид Хамидов ("Рочестер Американс", USPHL) и Алексей Янишевский (ХК "Кременчуг"). Они не смогли убедить тренеров в своей профпригодности.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в столице Хорватии с 17 по 23 апреля 2016 года. Соперниками украинской команды в борьбе за путевку в Дивизион IА будут национальные сборные Великобритании, Хорватии, Литвы, Эстонии и Румынии.

В расширенный список кандидатов попали фамилии 43 игроков, в том числе исполнители из России, США, Беларуси и Румынии.