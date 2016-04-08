В Донецке сгоревшую арену "Дружба" восстанавливать так и не начали (фото)

Сгоревшую два года назад в Донецке арену "Дружба" до сих пор не начали восстанавливать, пишет издание "Новости Донбасса".

Сейчас в здании спорткомплекса по-прежнему выбиты стекла. Внутри работает один из фондов, предоставляющих жителям Донбасса гуманитарную помощь.

Главный спорткомплекс города для закрытых видов спорта 27 мая 2014 года ограбили и подожгли боевики-сепаратисты. Как сообщала на тот момент пресс-служба хоккейного клуба "Донбасс": "Неизвестные связали охрану, вынесли оргтехнику, плазменные экраны, средства связи, сейф, который находился в фан-магазине, угнали служебные автомобили и совершили поджог спортсооружения".

Ранее арена была домом для ХК "Донбасс", который провел в спорткомплексе капитальный ремонт для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также в "Дружбе" матчи баскетбольного чемпионата Украины и еврокубков проводил БК "Донецк".