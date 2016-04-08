НХЛ: "Айлендерс" обыграли соседей из Нью-Йорка, "Детройт" оторвался от "Бостона"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

Бостон — Детройт - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Шайбы: 01:25 Пастрнак (Лайлз, Колин Миллер) — 1:0, 02:44 Маршан (Крюг, Бержерон) — 2:0, 25:02 Крюг (Эрикссон, Крейчи — больш) — 3:0, 26:59 Марченко (Зеттерберг, Нюквист) — 3:1, 40:20 Стемпняк (Крюг, Маршан) — 4:1, 40:45 Эрикссон (Крейчи, Спунер) — 5:1, 58:37 Атанасиу (Марченко, Квинси) — 5:2 Вратари: Раск — Ховард (Мразек) Три звезды: Крюг, Крейчи, Маршан (все - Бостон) Нью-Джерси — Тампа-Бэй - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Шайбы: 05:45 Кондра (Сустр, Бойл) — 0:1, 27:16 Калинин (Мур, Джионта) — 1:1, 34:45 Пакетт (Филппула, Карл) — 1:2, 43:50 Дрюэн (Наместников) — 1:3, 49:26 Калинин (Фарнэм, Джионта) — 2:3, 59:13 Филппула (Кучеров, Карл) — 2:4 Вратари: Кинкейд — Бишоп Три звезды: Калинин (НД), Дрюэн (ТБ), Джионта (НД) Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Шайбы: 33:38 Принс (Жидлицки, Бернье) — 0:1, 38:38 Сизикас (Принс, Нельсон) — 0:2, 39:45 Нильсен (Таварес, Окпосо — больш) — 0:3, 57:12 Кляйн (Степан, Яндл) — 1:3, 59:28 Таварес (Окпосо) — 1:4 Вратари: Лундквист (Раанта) — Грайсс Три звезды: Грайсс, Принс, Сизикас (все - Айлендерс) Филадельфия — Торонто - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Шайбы: 05:28 Нюландер (Маринчин, Грининг) — 0:1, 15:03 Грининг (Нюландер, Линдберг) — 0:2, 20:29 Шенн (Кутюрье, Ганье) — 1:2, 29:17 Грабнер — 1:3, 48:33 Макдональд (Беллемар, Вандевельде) — 2:3, 59:02 Симмондс (Штрайт, Гостисбихир) — 3:3, в овертайме 02:51 Гардинер (Паренто, Нюландер — больш.) — 3:4 Вратари: Мэйсон — Бернье Три звезды: Бернье (Т), Симмондс (Ф), Нюландер (Т) Вашингтон — Питтсбург - 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) Шайбы: 00:44 Каллен (Кунакл) — 0:1, 20:28 Каллен (меньш.) — 0:2, 29:03 Шири (Сундквист, Сестито) — 0:3, 37:19 Йоханссон (Карлсон, Бураковски) — 1:3, 50:05 Йоханссон (Нисканен, Кузнецов) — 2:3, 53:26 Бураковски (Карлсон, Уильямс) — 3:3, в овертайме 04:00 Кросби (Петанг) — 3:4 Вратари: Холтби — Мюррей Три звезды: Каллен (П), Йоханссон (В), Кросби (П) Каролина — Монреаль - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 01:34 Нэш (Скиннер, Раск) — 1:0, 19:50 Дитц (Пасиоретти, Галлахер) — 1:1, 25:11 Хэнифин (Стаал, Нордстрем) — 2:1, 33:12 Пасиоретти (Марков) — 2:2, 36:51 Карр (Плеканец) — 2:3, 55:59 Эллер (Дитц, Плеканец) — 2:4 Вратари: Уорд — Линдгрен Три звезды: Пасиоретти (М), Дитц (М), Хэнифин (К) Флорида — Оттава - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 18:20 Зибанеджад (Уайдмен, Карлссон — больш) — 0:1, 30:12 Робинсон (Сиси, Нил) — 0:2, 44:49 Ягр (Барков, Петрович) — 1:2, 54:14 Сиси — 1:3 Вратари: Монтойя — Андерсон Три звезды: Зибанеджад, Сиси, Робинсон (все - Оттава) Нэшвилл — Аризона - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 06:26 Верметт (Михалек, Экман-Ларссон) — 0:1, 29:42 Доан (Ричардсон, Экман-Ларссон) — 0:2, 47:27 Вебер (Смит, Форсберг — больш.) — 1:2, 59:41 Форсберг (Йоси, Джохансен) — 2:2, в овертайме 00:20 Йоси (Нил, Джохансен) — 3:2 Вратари: Ринне — Смит Три звезды: Йоси, Форсберг, Вебер (все - Нэшвилл) Чикаго — Сент-Луис - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 32:40 Тэйвз (Кэйн, ван Римсдайк) — 1:0, 58:44 Тарасенко (Шеттенкирк, Стин) — 1:1, в овертайме 03:37 Тарасенко (Пьетранджело, Счастны) — 1:2 Вратари: Дарлинг — Эллиотт Три звезды: Тарасенко (СЛ), Эллиотт (СЛ), Тэйвз (Ч) Даллас — Колорадо - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Шайбы: 15:13 Диккинсон (Ничушкин) — 1:0, 23:43 Скевиур (Шарп, Клингберг — больш.) — 2:0, 28:05 Джорди Бенн (Хэмски, Факса — больш) — 3:0, 50:54 Бушемин (Ландеског, Митчелл) — 3:1, 56:54 Руссель (Хэмски, Факса) — 4:1, 59:00 Маттиас (Игинла, Митчелл) — 4:2 Вратари: Лехтонен — Пикар Три звезды: Скевиур, Диккинсон, Джорди Бенн (все - Даллас) Калгари — Ванкувер - 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) Шайбы: 02:47 Бэклунд (Накладал, Броуди — больш) — 1:0, 06:23 Трямкин (Х.Седин, Хаттон) — 1:1, 17:36 Хорват (Танев, Хэмьюс — больш.) — 1:2, 18:08 Хэмилтон (Ферланд, Йокипакка) — 2:2, 21:18 Бэклунд (Стейджан, Колборн) — 3:2, 26:54 Итем (Хаттон, Хорват) — 3:3, 31:54 Колборн (Хэмилтон, Гудро — больш) — 4:3, 39:08 Бэклунд (Стейджан, Джиордано — меньш) — 5:3, 55:08 Энгелланд (Стейджан, Колборн) — 6:3, 56:28 Беннетт (Йоорис) — 7:3 Вратари: Ортио — Миллер Три звезды: Бэклунд, Колборн, Стейжан (все - Калгари) Лос-Анджелес — Анахайм - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 16:11 Кеслер (Силфверберг) — 0:1, 20:28 Лучич (Пирсон, Копитар) — 1:1, 22:01 Верстиг (Макнэбб, Клиффорд) — 2:1 Вратари: Квик — Гибсон Три звезды: Даути (ЛА), Верстиг (ЛА), Кеслер (А) Сан-Хосе — Виннипег - 4:5 (1:0, 2:3, 1:2) Шайбы: 11:16 Павелски (Торнтон, Хертл) — 1:0, 29:03 Шайфли (Уилер, Бафальен — больш) — 1:1, 31:42 Торнтон (Марло, Кутюр — больш) — 2:1, 35:34 Мартин (Уорд — больш) — 3:1, 37:59 Копп (Бафальен, Петан) — 3:2, 39:01 Уилер (Шайфли, Бафальен) — 3:3, 47:03 Марло (Карлссон, Сполинг) — 4:3, 52:02 Шайфли (Элерс, Петан — больш) — 4:4, 59:50 Бафальен (Стаффорд, Дано) — 4:5 Вратари: Джонс — Павелец Три звезды: Бафальен, Шайфли, Уилер (все - Виннипег)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter