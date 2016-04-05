Сборная Украины по хоккею начала подготовку к чемпионату мира

На первой тренировке присутствовали 22 хоккеиста, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

На данный момент в распоряжении тренерского штаба 3 вратаря, 8 защитников и 11 нападающих:

Вратари: Эдуард Захарченко, Вадим Селиверстов (оба – Дженералз), Михаил Шевчук (ХК Кременчуг)

Защитники: Игорь Кугут (Зауралье, Россия), Владимир Алексюк, Павел Таран (оба – Донбасс), Денис Исаенко, Владимир Романенко, Кирилл Жовнир, Владимир Варивода и Виталий Андрейкив (все – ХК Кременчуг)

Нападающие: Севастьян Карпенко, Алексей Янишевский, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко, Иван Пидгурский (все – ХК Кременчуг), Виталий Лялька (Сокол, Россия), Саид Хамидов (Рочестер, США), Артем Бондарев (Стяуа, Румыния), Сергей Кузьмик (Донбасс), Артем Гниденко, Евгений Тимченко (оба – Дженералз).

Игроки будут продолжать прибывать в расположение команды Александра Савицкого в ближайшие дни.

Соперниками нашей команды на турнире станут сборные Румынии (17 апреля), Хорватии (18 апреля), Эстонии (20 апреля), Литвы (22 апреля) и Великобритании (23 апреля).

Согласно регламенту соревнований, для того чтобы попасть во второй по значимости дивизион мирового хоккея ІА, украинской сборной необходимо занимать 1-е место.

Мировое перевнство в третьем по значимости дивизионе состоится в хорватском Загребе с 17 по 23 апреля.