Чемпионат Украины по хоккею: "Донбасс" возвращается на передовую

Команда, которая еще в позапрошлом сезоне выступала в сильнейшей в Европе Континентальной хоккейной лиге, прошлый год пропустила по известным причинам. Но, летом 2015-го она была возрождена на базе в Дружковке, что в 80 км от Донецка. На местной арене дончане проводили все свои домашние матчи, включая предсезонные турниры еще в августе 2015-го. Там же они и боролись за титул сильнейшей в Украине, уже в марте 2016-го, в противостоянии со столичным «Дженералз», добыв преимущество в первых двух играх, и доведя его до общей победы в серии уже в матчах в столичном Дворце спорта.

В будущем соревнования планируется расширить до 10 команд

Украинский хоккей в нынешнем году заметно приободрился. Так, например, в чемпионате сезона 2014/15 в национальном первенстве выступало лишь четыре команды, и Украина балансировала «на грани». По нормам Международной федерации хоккея на льду минимально возможное количество команд для участия в национальном первенстве – три. А в сезоне 2013/14, в далеко не худшие для Украины времена, команд было немногим более – шесть. Нынешний же турнир сезона 2015/16, несмотря на крайне сложную для страны финансово-экономическую ситуацию, собрал 8 коллективов. И это, по словам президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина, далеко не предел. В будущем соревнования планируется расширить до 10 команд. А ведь хоккей – удовольствие не из дешевых. Шлемы, краги, налокотники, наколенники, вратарские щитки, клюшки, форма – все это стоит немалых денег. Кроме того, профессиональному клубу еще необходимо наличие арены, качественного льда, заливочной машины, поддерживающей лед в рабочем состоянии. Тем не менее, восемь команд из пяти городов нашли инвесторов и на хоккейной карте страны в этом году присутствовали Дружковка, Киев (3 команды), Харьков (2), Кременчуг и Белая Церковь.

Президент ФХУ Брезвин, говоря о будущем украинского клубного хоккея, отмечает: «Приоритет Федерации на ближайшее время - развитие национального чемпионата. Мы хотим довести количество команд до 10. В идеале, они должны комплектоваться по принципу - 2 пятерки взрослых игроков, две - юниорских. Тогда мы сможем забыть про отток перспективных молодых игроков в зарубежные чемпионаты. Несколько лет назад донецкий «Донбасс» выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, и это был стимул для игроков оставаться в Украине, играть в команде своей страны, выступая в престижном турнире. Сейчас мы готовы идти другим путем, развивать внутренний чемпионат».

Пока же, как в любом другом проекте на стадии развития (украинский чемпионат проходит сейчас процесс перезагрузки), не обошлось без огрехов. Главной проблемой отечественного чемпионата образца 2015/16 стала огромнейшая разница в классе команд, которые были разделены на три условные группы. Даже не огромнейшая разница – пропасть. В итоговой турнирной таблице, разница между победителем регулярного сезона «Донбассом» и аутсайдером харьковской «Юностью» составляет… 101 (!) очко – 113 против 12. Между занявшим 3-е место «Кременчугом» и финишировавшим четвертым харьковским «Витязем» разница в 38 баллов – 104 очка против 66. Между финишировавшим пятым белоцерковским «Белым Барсом» и шестым киевским «Рапидом» - 34 очка – 58 против 24. Явными лидерами нынешнего сезона стали «Донбасс» (113), «Дженералз» (106) и «Кременчуг» (104). Середняками – «Витязь» (66) и «Белый Барс» (58), аутсайдерами – «Рапид» (24), «Компаньон» (21) и «Юность» (12). Согласимся, что разница очков между группами команд в таблице просто неприличная.

Тем не менее, главный плюс в том, что чемпионат с таким большим присутствием команд и географией есть. Более того, есть предпосылки к еще большему расширению. А опыт, полученный игроками команд-середняков и аутсайдеров в нынешнем сезоне, наверняка поможет им в будущем. И уже в следующем сезоне чемпионата Украины конкурентоспособность большинства команд должна существенно вырасти.

Нынешний же чемпионат был богат на сенсации только локального масштаба. На «ноль» тут не сыграл никто, даже «всемогущий» «Донбасс». Да и вряд ли команда старалась добиться такого результата. Ровно пройти дистанцию в 42 игры плюс плей-офф практически невозможно.

Главный плюс в том, что чемпионат с таким большим присутствием команд и географией есть

А те четыре поражения (одно – в овертайме), которые команда потерпела по ходу сезона, не помешали команде уверенно занять первое место в итоговой таблице с отрывом от «Дженералз» в 7 баллов.

Куда острее была борьба за 2-е место, где ведущий столичный клуб и «Кременчуг» до последнего шли практически вровень по дистанции, и на финише их разделили всего 2 очка. Но до предела страсти накалились в борьбе «Дженералз» и «Кременчуга» в полуфинальной серии плей-офф. Если «Донбасс» спокойно и уверенно выиграл три матча у харьковской «Юности», то здесь команды провели полную пятиматчевую серию. При этом, началась она с разгрома «Дженералз» в Киеве, когда гости выиграли со счетом 4:1. Впрочем, если это поражение и сказалось на киевлянах в психологическом плане, то только в лучшую сторону. Команда выиграла второй сверхнапряженный матч серии со счетом 1:0, а затем выиграла и в Кременчуге (3:0), вернув себе преимущество площадки. Решающий пятый матч серии проходил в Киеве, ввиду того, что «Дженералз» занял более высокое место в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата. И киевляне сумели добиться победы, забросив единственную шайбу в этой игре.

А вот в финале киевлянам уже не удалось на равных побороться с главным соперником в споре за золотые медали. Даже несмотря на то, что столичная публика откликнулась на призыв главного тренера команды Константина Симчука. После решающего матча полуфинала с «Кременчугом», Симчук не стал прогнозировать возможный исход финала, только заметив: «Я надеюсь, что в Киеве, в конце концов, проснутся люди и вспомнят, что у нас есть хоккей, спорт, придут и поддержат нас. А мы постараемся их уже не подвести».

И публика пришла… В день первой игры в Киеве в рамках финальной серии билетов в центральном секторе уже не было ни в кассе Дворца спорта, ни в Интернет-кассе главной крытой спортивной арены страны. Были лишь билеты подешевле, за воротами.

Возрожденная донецкая команда оказалась явно сильнее всех своих конкурентов на пути к золоту чемпионата Украины

Но столичный болельщик, хорошо помнящий громкие победы киевского «Сокола» в чемпионате СССР, явно соскучился по качественной игре, которую нужно смотреть только на местах в центральном.

К сожалению столичной публики, добившийся в первых двух матчах побед в овертайме и серии буллитов «Донбасс», в Киеве выглядел еще сильнее и увереннее, дважды обыграв столичную команду в основное время. Более того, по ходу заключительной игры, дончане и вовсе вели в счете 3:0, лишь потом дав шанс «Дженералз» сократить разницу и проиграть достойно. Увы, драматургии и 7-матчевой серии болельщики не дождались. Возрожденная донецкая команда оказалась явно сильнее всех своих конкурентов на пути к золоту чемпионата Украины.

Немудрено, что только игроки «Донбасса» стали обладателями всех индивидуальных призов по итогам чемпионата. Форвард Денис Кочетков признан самым полезным игроком чемпионата Украины в сезоне 2015/16. В этом сезоне Денис провел в регулярном чемпионате и раунде плей-офф 43 игры, набрав в них 89 очков (25+64). Нападающий «Донбасса» Никита Буценко стал самым результативным игроком чемпионата по системе «гол+пас». В 42 матчах регулярного этапа соревнования 26-летний нападающий набрал 132 очка (53+79). Еще четыре балла Буценко набрал в плей-офф (3+1). Кстати, Буценко – один из 12 хоккеистов, который в текущем розыгрыше «регулярки» не пропустил ни одной игры. А защитник Денис Петрухно стал лучшим в своем амплуа. В 41 игре игрок набрал 58 очков по системе «гол+пас» (13+45). А в 7 матчах плей-офф сделал пять результативных передач, что стало лучшим показателем на втором этапе чемпионата.

Один из главных плюсов нынешнего турнира отмечает тренер юниорской сборной Украины (возраст игроков – до 18 лет) Евгений Алипов, чья команда вскоре начнет подготовку к чемпионату мира: «Отмечу значительный прогресс игроков украинских команд за последнее время. В отличие от сверстников, выступающих за рубежом, в юниорских лигах, играющие здесь ребята «варятся в котле» взрослого хоккея. За последнее время они возмужали и получили неоценимый опыт».

Как уже отмечалось выше, президент ФХУ Брезвин строит планы о наличии в каждой команде-участнице чемпионата Украины двух полноценных пятерок из молодежи. Это будет отличное подспорье для действительно талантливых игроков, которые сейчас практически не задумываются, когда им предлагают переехать в зарубежный клуб. Нет, они не переходят – просто, бегут.

Впереди – заключительные аккорды хоккейного сезона. Во второй половине апреля, практически в одни сроки, состоятся юниорский чемпионат мира и чемпионат мира среди взрослых команд. Оба украинских коллектива играют в третьем по значимости Дивизионе 1В. Согласно регламенту, для того чтобы попасть во второй Дивизион 1А, нужно обязательно побеждать в этом турнире.

Оба чемпионата, и с участием главной команды страны, и с участием юниорской сборной, крайне важны. «С учетом перспективы развития хоккея в стране, безусловно, особое внимание мы уделим юниорской команде, - отмечает Брезвин. - Физическая, технико-тактическая и моральная подготовка этой команды очень важны с точки зрения того, что это будущее национальной команды. Те хоккейный школы, которые у нас действовали раньше, сейчас, по объективным причинам, не могут действовать в полную силу, но, со временем, мы восстановим их работу в полном объеме. Тем не менее, и сейчас у нас есть потенциал, игроки растут, превращаются в настоящих мастеров. Например, три игрока у нас выступают в Швеции. Будем усиливать в этом направлении работу».

Впереди – заключительные аккорды хоккейного сезона. Во второй половине апреля, практически в одни сроки, состоятся юниорский чемпионат мира и чемпионат мира среди взрослых команд

По итогам чемпионата Украины обе национальные команды – и взрослая, и юниорская – формируются на основе трех лидеров. Базового клуба, как такового, нет. В расширенном составе национальной сборной присутствуют 8 игроков «Дженералз», 14 исполнителей из «Кременчуга» и 10 – «Донбасса». Все три команды провели полноценный сезон (в отличие от чемпионата сезона 2014/15), а значит игроки находятся в хорошем игровом тонусе. И по своему потенциалу они вполне способны побеждать и выходить во второй дивизион мирового хоккея.

Кирилл Стадниченко