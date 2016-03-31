"Донбасс" выиграл четвертый матч подряд у "Дженералз" и стал чемпионом Украины по хоккею

В киевском Дворце спорта завершился четвертый матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею, в котором киевский "Дженералз" принимал донецкий "Донбасс" и проиграл со счетом 1:3.

Таким образом, счет в финальной серии стал 4:0 в пользу донецкой команды, которая завоевала звание чемпиона Украины.

Заключительный матч прошел с заметным преимуществом гостевой команды, которая некторое время даже имела крупное преимущество в три гола.

На 15-й минуте счет открыл Кирилл Катрич, воспользовавшийся отличной передачей Виктора Захарова - 0:1. А спустя три минуты, на 18-й, Александр Журун точным броском завершил комбинацию с участием Евгения Горбаня и Ильи Докшина.

Во втором периоде команды не поражали ворота друг друга, а в заключительной третьей 20-минутке сначала Виктор Захаров забил третий гол, завершив комбинацию с участием Сергей Варламова и Катрича, доведя преимущество своей команды до крупного. Последнюю шайбу в нынешнем сезоне в чемпионате Украины забил игрок "Дженералз" Николай Коляда - 1:3.

"Донбасс" в четвертый раз в истории клуба стал чемпионом Украины.