Подготовка юниорской сборной Украины по хоккею на чемпионат мира начнется в апреле

Подготовка юниорской (U18) сборной Украины по хоккею на чемпионат мира в Италии начнется 4 апреля.

Об этом сообщает УНН.

Юниорская сборная команда Украины по хоккею (возраст игроков до 18 лет) 4 апреля начнет заключительный этап подготовки к чемпионату мира в городе Азиаго, Италия. Сейчас среди кандидатов на поездку в Италию находятся 29 игроков, которые под руководством Евгения Алипова и Игоря Архипенко на площадке арены "Ледограй" в городе Богуслав. В заявку команды на чемпионат мира попадут 22 спортсмена.

"Осенью прошлого года большинство кандидатов в сборную впервые в жизни получили возможность участвовать в профессиональных соревнованиях. "Белый Барс" из Белой Церкви, киевский "Компаньон" и харьковская "Юность" в нынешнем сезоне сделали ставку на молодых украинских исполнителей. Именно на них и легионеров из Европы и Северной Америки мы и будем делать ставку", - сообщил старший тренер команды Евгений Алипов.

В нынешнем сезоне команда приняла участие в двух международных турнирах. В декабре прошлого года украинская сборная заняла второе место на турнире в Венгрии, а в феврале финишировала четвертой на соревновании в Польше.

18 марта юниорская сборная получила своего куратора. Командой будет заниматься известный общественный деятель, вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко. "В последнее время мы наблюдаем стремительное омоложение хоккея. Если взглянуть на национальную сборную Украины, то в ее составе выступает значительное количество молодых игроков, которые еще два-три года назад выступали на молодежном уровне. Поэтому мы чувствуем исключительную ответственность за качественную подготовку игроков, которые в ближайшем будущем будут защищать цвета нашего государства на самом высоком уровне", - заявил Георгий Зубко.

Об организации учебно-тренировочного сбора рассказал менеджер команды Александр Говорун: "По поводу материального обеспечения, проблемных вопросов перед стартом подготовки нет. Команда обеспечена комфортными условиями как проживание, так и тренировки. Мы выбрали Богуслав в качестве места проведения заключительного сбора по ряду причин. Во-первых, "Ледограй" - это самая новая ледовая арена в Украине, которая отвечает всем международным требованиям. Во-вторых, в маленьком городке игроки будут сконцентрированы исключительно на подготовке к самому главному соревнованию сезона, чего порой трудно достичь в большом городе. И в-третьих, мы верим, что приезд юниорской сборной даст толчок для развития местного хоккея".

Соперниками украинской команды на чемпионате будут сверстники из Италии, Венгрии, Словении, Японии и Южной Кореи. В группу А первого дивизиона попадет только победитель секстета.

Расписание матчей юниорской сборной Украины на чемпионате мира в Италии

18 апреля 2016 г.

18:00 Украина U18 - Словения U18

19 апреля 2016 г.

14:30 Венгрия U18 - Украина U18

21 апреля 2016 г.

18:00 Южная Корея U18 - Украина U18

22 апреля 2016 г.

21:30 Украина U18 - Италия U18

24 апреля 2016 г.

14:30 Япония U18 - Украина U18