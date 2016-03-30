"Донбасс" выиграл третий матч подряд финальной серии чемпионата Украины по хоккею

В Киеве завершился третий матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею, в котором столичный "Дженералз" принимал на своем льду "Донбасс" и проиграл сопернику со счетом 1:2.

Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу донецкой команды.

В первом периоде соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. А после перерыва оппоненты обменялись голами. На 27-й минуте игрок "Донбасса" Всеволод Толстоушко точным броском завершил комбинацию с участием Дениса Кочеткова и Александра Журуна - 0:1. Но, спустя четыре минуты, на 31-й, Игорь Шанский сравнял счет, завершив комбинацию с участием Дмитрия Толкунова и Игоря Слюсара.

Решающим в этом матче стал эпизод в третьем периоде, на 57-й минуте, когда Журун с передачи Кочеткова забросил вторую шайбу в ворота "Дженералз" - 2:1.

В четверг, 31 марта, состоится четвертый матч серии до четырех побед, где в случае победы "Донбасса" команда досрочно оформит победу в чемпионате Украины сезона 2015/16.