Обнародован список кандидатов в сборную Украины на участие в Чемпионате мира-2016 по хоккею

В расширенный список кандидатов попали 43 игроки, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Большинство из них представляют тройку команд-призеров национального чемпионата - "Донбасс", "Дженералз" и "Кременчуг".

Также в расширенный список попали исполнители из России, США, Беларуси и Румынии. Некоторые из кандидатов не имеют опыта выступлений в составе национальной сборной на официальных соревнованиях. Самый молодой среди кандидатов - защитник "Кременчуга" Кирилл Жовнир, самый старший - его одноклубник Денис Исаенко.

Впрочем отсев кандидатов продлится вплоть до начала учебно-тренировочного сбора, к участию в котором планируется привлечь 28 исполнителей.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари: Захарченко Эдуард, Селиверстов Вадим, Михаил Шевчук;

Защитники: Владимир Алексюк, Андрейкив Виталий, Варивода Владимир, Кирилл Жовнир, Игнатенко Дмитрий, Денис Исаенко, Игорь Кугут, Денис Петрухно, Александр Победоносцев, Романенко Владимир, Даниил Скрипец, Таран Павел, Всеволод Толстушко;

Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Бойков Антон , Бондарев Артем, Никита Буценко, Гаврик Владислав, Гниденко Артем, Захаров Виктор, Карпенко Сергей, Георгий Кича, Кузьмик Сергей, Лысак Артур, Луговой Владислав, Виталий Кукла, Михнов Андрей, Найда Павел, Дмитрий Нименко, Петранговский Юрий, Пидгурский Иван, Рамазанов Шамиль, Савченко Иван, Тимченко Евгений, Хамидов Саид, Чердак Владимир, Дмитрий Чернышенко, Шафаренко Олег, Янишевский Алексей.

Чемпионат мира в третьем по значимости дивизионе состоится в столице Хорватии с 17 по 23 апреля 2016 года. Соперниками украинской команды в борьбе за единственную путевку в Дивизион ІА будут национальные сборные Великобритании, Хорватии, Литвы, Эстонии и Румынии.