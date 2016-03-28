Судья хоккейного матча NCAA применил прием к игроку, который празднуя забитый гол влетел в него (видео).
13:52, 28 марта 2016Хоккей
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Рефери профессионально свалил хоккеиста.
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В матче чемпионата хоккейной Северо-Американской студенческой лиги (NCAA) "Мичиган" - "Северная Дакота" игрок "Дакоты" Дрейк Каггила после забитого гола врезался в арбитра.
К чести рефери игры, тот не только устоял, но и свалил игрока применив силовой прием. После чего зафиксировал гол нападающего.
Your family and friends will stop making jokes about you if the post-goal celebration you choose is the popular but challenging 'Reverse Wideman'The ref drops this kid like he had money down on Michigan.#BrodieyouevenliftОпубликовано NHL Trash Talkers 27 марта 2016 г.
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