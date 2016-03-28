Судья хоккейного матча NCAA применил прием к игроку, который празднуя забитый гол влетел в него (видео).

В матче чемпионата хоккейной Северо-Американской студенческой лиги (NCAA) "Мичиган" - "Северная Дакота" игрок "Дакоты" Дрейк Каггила после забитого гола врезался в арбитра.

К чести рефери игры, тот не только устоял, но и свалил игрока применив силовой прием. После чего зафиксировал гол нападающего.