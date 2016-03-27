"Донбасс" выиграл у "Дженералз" второй матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею

В Дружковке Донецкой обл. завершился второй матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею, в котором "Донбасс" снова одолел киевский "Дженералз" и удвоил преимущество в серии - 2:0.

Матч завершился победой хозяев площадки в серии буллитов - 3:2.

Повторный поединок финальной серии в Дружковке стал не менее захватывающим, чем вчерашнее противостояние «Донбасса» и «Дженералз».

В начале встречи у болельщиков произошло определенное дежавю: звено Игоря Шаманского, как и во вчерашней встречи, открыло счет. Это Александр Победоносцев мощно выстрелил от синей линии, застав врасплох Евгения Царегородцева. Впрочем в этот раз на перерыв киевлянам в статусе лидера уйти не удалось. Сергей Бабинец был остановлен недозволенным приемом, за что арбитры назначили штрафной бросок. 15-й номер дончан Эдуард Захарченко в этой ситуации переиграл вратаря и реализовал буллит.

В конце второй 20-минутки гости вновь вышли вперед. Это Николай Коляда удачно бросил из-под защитника. Но в третьем периоде все тот же Бабинец испортил настроение киевской команде, воспользовавшись позиционной ошибкой защитников «генералов».

Впервые в истории финальных серий чемпионата Украины команды вынуждены были выяснять сильнейшего в дополнительной 5-минутке. На этот раз голкиперы ошибок не допускали и дело дошло до хоккейной лотереи. Долгое время полевым игрокам не удавалось переиграть вратарей. Лишь девятый бросок (в исполнении Виктора Шахворостова) стал результативным. Сразу же интригу в противостояние вернул Николай Коляда. Следующим броском Евгений Никифоров вновь выводит «Донбасс» вперед. Спасать ситуацию вновь пошел Коляда, однако во второй раз переиграть Царегородцева молодому нападающему не удалось.

В итоге «Донбасс» завершил домашнюю часть финальной серии двумя победами. «Дженералз» попытается размочить счет в серии уже в среду, 30 марта, когда команды встретятся на льду киевского Дворца спорта.