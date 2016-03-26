"Донбасс" выиграл первый матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею у киевского "Дженералз"

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Старт поединка между «Донбассом» и «Дженералз» получился достаточно неожиданным. Игрок киевской команды Игорь Шаманский воспользовался ошибкой защиты и голкипера хозяев и открыл счет в поединке. После этого момента на площадке шла абсолютно равная игра. Поэтому в стартовом периоде счет не изменился.

Вторая 20-минутка прошла под диктовку «Донбасса». Хозяева создали немало моментов для взятия ворот, но отличиться дончанам удалось лишь однажды: Евгений Никифоров оказался первым на добивании перед воротами киевлян.

Третий период прошел под знаком нереализованных моментов. Наилучшую возможность вырвать победу за 10 секунд до финальной сирены упустили гости, когда Игорь Шаманский не переиграл Царегородцева при выходе один на один.

Судьбу первого матча серии определил овертайм. Евгений Секирко нарушил правила, чем воспользовались хозяева. Денис Петрухно прострелил на пятак, где Илья Докшин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот, принеся своей команде победу.

Завтра команды проведут второй матч серии. Начало игры в 16:00.