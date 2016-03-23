Киевский "Дженералз" обыграл "Кременчуг" и вышел в финал чемпионата Украины по хоккею

Таким образом, столичная команда выиграла серию со счетом 3:2, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

В решающем матче болельщики не увидели града шайб в исполнении команд. Риск был сведён к минимуму и судьбу матча решил единственный гол. Во втором периоде, на 35-й минуте, Артем Гниденко реализовал большинство "Дженералз", завершив комбинацию с участием Александа Победоносцева и Александра Караульщука.

В оставшееся время "Дженералс" сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, киевляне вышли в финал чемпионата Украины, где в серии до трех побед оспорят звание сильнейшей команды страны с донецким "Донбассом".

Ранее, в полуфинальной паре "Донбасс" - "Витязь" хоккеисты донецкой команды праздновали успех в трех играх подряд - 3:0.