Игроков сборных Украины и Монголии ждет суровое наказание за драку на матче ЧМ по хоккею с мячом

Игроков сборных Украины и Монголии по хоккею с мячом ждет серьезное наказание за массовую драку, которую они устроили в матче за третье место в группе Б на чемпионате мира в Ульяновске, сообщает ТАСС, со ссылкой на президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Бориса Скрынника.

Основное время матча закончилось со счетом 5:5, в овертайме победу одержали украинские хоккеисты - 6:5. Решающий гол в бронзовом матче записал на свой счет Дмитрий Коваль.

Сразу после финального свистка на льду завязалась массовая драка. Восстановить порядок удалось только после вмешательства полиции.

"Этот случай будет рассмотрен соответствующим комитетом, который после расследования доложит о своих решениях. Но мы всегда достаточно строго подходим к таким инцидентам, поэтому, вероятнее всего, меры будут приняты достаточно жесткие. Но наверняка я говорить не могу, поскольку владею не всей информацией, а комитет у нас является независимым органом. Могу лишь заметить, что подобные случаи я видел на Азиатских играх, но на чемпионатах мира такого еще не случалось", - сказал Скрынник.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы выиграли на ЧМ четыре из пяти матчей группового этапа (1-е место в итоговой турнирной таблице), в четвертьфинале в серии 12-метровых одолели сборную Японии, а в полуфинале, также в серии 12-метровых, уступили команде Германии.

Чемпионат мира в Ульяновске проходил с 10 по 14 февраля.

Неделей ранее здесь же проходил ЧМ среди 8 сильнейших команд мира, где в финале сборная России обыграла команду Финляндии (6:1) и стала чемпионом мира. Бронза на счету команды Швеции.