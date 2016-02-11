Сборная Украины по хоккею с мячом выиграла третий и четвертый матчи Чемпионата мира

В Ульяновске (Россия) состоялись матчи 3-го и 4-го туров группового этапа Чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд Группы В, в которых сборная Украины обыграла команды Сомали (8:0) и Китая (8:2), сообщает официальный сайт соревнований.

В утреннем матче сегодня украинцы играли с командой Сомали и обозначили свое преимущество уже к 10-й минуте, когда Дмитрий Цымбал открыл счет. Затем Цымбал сделал дубль, покер (4 гола) на счету Дмитрия Коваля, один гол в активе Александра Митленко и один - с пенальти - на счету Евгения Удовиченко - 8:0.

В вечернем матче с командой Китая украинцы также забили восемь голов, но и два пропустили. Результативные удары на счету Коваля (4), Андрея Марковиченко (3) и Михаил Вязовова (1).

Таким образом на счету сборной Украины 8 очков в 4 матчах - стопроцентный результат.

В заключительном пятом матче группового турнира украинцам 12 февраля предстоит встретиться с командой Монголии.

Как сообщал УНИАН, накануне в первой игре чемпионата украинцы встречались с командой Японии и выиграли со счетом 6:1. Второй матч первого дня турнира - с командой Чехии - получился куда более результативным и напряженным, 9:7.

Чемпионат мира в Ульяновске проходит с 10 по 14 февраля.

На прошлой неделе здесь же проходил ЧМ среди 8 сильнейших команд мира, где в финале сборная России обыграла команду Финляндии (6:1) и стала чемпионом мира. Бронза на счету команды Швеции.