Сборная Украины по хоккею выиграла первый матч квалификации к Олимпиаде-2018

В Саппоро (Япония) завершился матч 1-го тура пре-квалификации к Олимпийским играм-2018, в котором сборная Украины обыграла команду Румынии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Матч завершился со счетом 3:0.

Игра проходила с небольшим преимуществом украинской команды,которое впервые было использовано в середине игры. На 30-й минуте игры Владислав Луговой завершил точным броском комбинацию с участием Сергея Кузьмика и Андрея Михнова. А в концовке второго периода, на 49-й минуте, Михнов забил гол после паса Артема Бондарева.

В третьем заключительном периоде на 55-й минуте отличился Денис Исаенко, который завершил голом комбинацию с участием Артема Гниденко и Георгия Кичи.

Таким образом, украинцы выиграли первый из трех матчей турнира в Саппоро. В субботу-воскресенье команда Александра Савицкого проведет матчи со сборными Хорватии и Японии.

Путевку в финальный раунд квалификационного турнира Олимпиады-2018 получит только победитель соревнований в Саппоро. Остальные команды теряют все шансы попасть на Игры.