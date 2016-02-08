Обнародован состав сборной Украины по хоккею на квалификационный турнир к Олимпиаде-2018

Главный тренер национальной сборной команды Украины по хоккею Александр Савицкий объявил список хоккеистов, которые примут участие в Олимпийском квалификационном турнире в Саппоро (Япония), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Вне состава оказались защитник Кирилл Жовнир (ХК «Кременчуг»), который отбыл домой еще вчера вечером, а также нападающие Дмитрий Чернышенко, Алексей Янишевский (оба – ХК «Кременчуг») и Иван Савченко («Дженералз»).

Большинство игроков, которые попали в список 23-х, представляют национальный чемпионат. По семеро исполнителей являются представителями «Донбасса» и хоккейного клуба «Кременчуг». Пятерых игроков делегировал в сборную «Дженералз». Еще по одному исполнителю представляют чемпионаты ВХЛ (Россия), Польши, Румынии и Беларуси.

На официальных соревнованиях в составе национальной сборной смогут дебютировать сразу 10 спортсменов: Михаил Шевчук, Виталий Андрейкив, Антон Бойков, Сергей Бабинец, Сергей Карпенко, Георгий Кича, Владислав Луговой, Владимир Романенко, Павел Таран и Всеволод Толстушко.

Состав сборной Украины на Олимпийский квалификационный турнир в Японии выглядит следующим образом:

Вратари - Селиверстов Вадим, Шевчук Михаил, Захарченко Эдуард;

Защитники - Андрейкив Виталий, Всеволод Толстушко, Владимир Алексюк, Александр Победоносцев, Денис Исаенко, Романенко Владимир, Денис Петрухно, Таран Павел;

Нападающие - Луговой Владислав, Михнов Андрей, Георгий Кича, Захаров Виктор, Карпенко Сергей, Бойков Антон, Сергей Бабинец, Петранговский Юрий, Артем Гниденко, Роман Благой, Артем Бондарев, Кузьмик Сергей.

Квалификационный турнир к Олимпиаде-2018 состоится в Саппоро (Япония) с 11 по 14 февраля.