Соперник сборной Украины по хоккею команда Японии отказалась от участия в чемпионате мира

14:40, 10 декабря 2015
Хоккей
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Украинская команда, как минимум, останется в третьем по счету дивизионе мирового хоккея на следующий сезон.

У збірної України буде на одного суперника менше на ЧС / fhu.com.ua

Молодежная сборная команда Японии (U-20) не будет принимать участие в чемпионате мира в Дивизионе IB, который в ближайшую субботу начнется во французском городе Межев, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

О причинах этого решения японской федерации не сообщается.

Согласно уставу Международной федерации хоккея (статьи 610 и 803), японская команда следующий сезон проведет в Дивизионе ІІА.

Зато за единственную путевку в группу А первого дивизиона будут бороться пять команд. Это молодежные сборные Франции, Словении, Польши, Великобритании и Украины.

Как сообщал УНИАН, молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB состоится во Франции с 12 по 18 декабря.

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