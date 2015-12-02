Молодежная сборная Украины по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира

Занятия на льду продлятся до 10 декабря, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Программой сбора предусмотрено проведение 10 занятий на льду (7 из которых – двухчасовые), пять занятий по общей физической подготовке, а также теоретических занятий.

11 декабря команда отправится во Францию, где в городе Межев состоятся матчи молодежного чемпионата мира в Дивизионе ІВ. Соперниками украинской сборной на турнире будут сверстники из Франции, Словении, Польши, Великобритании и Японии.

Большинство из вызванных на сбор исполнителей представляют национальный чемпионат Украины. Начнут подготовку к чемпионату мира 20 исполнителей. Никита Петленко и Александр Горлушко появятся в лагере команды 5 декабря. Артур Терчиев прибудет из Канады 6 декабря, а наши словацкие легионеры (Александров, Геворкян, Радецкий и Ворона) присоединятся к команде 7 декабря. Из-за визовых проволочек не решен вопрос приезда в Украину Виталия Андрейкива. Поэтому вполне возможно, что защитник польского «Заглебье» присоединится к команде непосредственно перед стартом чемпионата мира.

В то же время из-за плотной занятости в своих клубах не помогут команде во Франции Игорь Мережко, Евгений Фадеев, Виталий Кукла, Игорь Худяков и Кирилл Бондаренко.

Участие в учебно-тренировочном сборе примут 28 исполнителей.

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Юрий Краснопольский («Белый Барс»), Никита Петленко («Компаньон»)

Защитники: Виталий Андрейкив («Заглебье», Польша), Александр Александров («Михаловце», Словакия), Александр Влад («Спарта», Чехия), Иван Ганопольский («Нюнасхамнс», Швеция), Андрей Григорьев («Донбасс»), Кирилл Жовнир (ХК «Кременчуг»), Илья Романенко («Рапид»), Юрий Шпак («Дженералз»), Виталий Мультфи (ХК «Кременчуг»), Александр Горлушко («Компаньон)

Нападающие: Алексей Ворона («Михаловце», Словакия), Михаил Геворкян («Слован», Словакия), Илья Генералов («Белый Барс»), Тимур Гриценко (ХК «Кременчуг»), Александр Люльчук («Белый Барс»), Вадим Мазур («Торос», Россия), Филипп Матвиенко («Витязь»), Ренат Нигматуллин («Университет Конкордия», Канада), Максим Одноворченко («Юность»), Иван Радецкий («Михаловце», Словакия), Ярослав Свищев («Донбасс»), Богдан Ступак («Лоуэр Австрия Старс», Австрия), Артур Терчиев («Канадиенс Торонто», Канада), Дмитрий Щербаков («Сточновец», Польша) и Евгений Тимченко (без клуба)

Старший тренер: Андрей Савченко.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 18 декабря.