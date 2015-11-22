Хоккеисты "Кременчуга" проиграли все три матча в полуфинале Континентального кубка

Во французском Руане завершился матч 3-го тура полуфинального турнира Континентального кубка по хоккею, в котором действующий чемпион Украины "Кременчуг" противостоял польскому "ГКС Тыхи" и проиграл со счетом 1:3, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Матч против «ГКС Тыхи» стал лучшим для «Кременчуга» в Руане. Украинская команда, если не принимать во внимание стартовый период, ни в чем не уступала более опытным и мастеровитым соперникам, где играет десять кандидатов в сборную Польши, которая на чемпионате мира 2016 сыграет на ступень выше национальной команды Украины – в Группе А Первого дивизиона.

В первом периоде поляки дважды наказали нашу команду за позиционные ошибки. Особенно досадной была вторая шайба «ГКС», которая побывала в воротах Михаила Шевчука за 27 секунд до перерыва.

Во втором периоде украинцы заиграли активнее и заставили соперников ошибаться. Одно из нарушений команда Александра Савицкого и Дмитрия Пидгурского материализовала в гол. Владимир Романенко бросил от синей линии, Севастьян Карпенко шайбу в ворота переправить не смог, но Кирилл Жовнир, который в большинстве закрывал обзор вратарю, оказался первым на добивании.

В заключительном периоде украинцы владели инициативой, однако воплотить игровое преимущество в заброшенные шайбы им так и не удалось. Поляки же своим шансом воспользовались на сто процентов. Севастьян Карпенко потерял шайбу в своей зоне и сразу нарушил на сопернике правила. «ГКС Тыхи» численное преимущество материализовал в гол Галанта.

Таким образом, хоккейный клуб «Кременчуг» завершил свои выступления в нынешнем розыгрыше Континентального Кубка, заняв в полуфинальном раунде 4-е место в группе.