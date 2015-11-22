Хоккеисты "Кременчуга" проиграли второй матч в полуфинале Континентального кубка

В Руане (Франция) завершился матч 2-го тура полуфинального турнира Континентального кубка по хоккею, в котором действующий чемпион Украины ХК "Кременчуг" сошелся с местным "Драггонс" и проиграл со счетом 3:7, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Хозяева площадки открыли счет уже на 1-й минуте, когда Крог выиграл вбрасывание, Манавьян перевел шайбу на Лабеля, тот запустил в прорыв Тинеля, который с ходу отправил шайбу в верхний угол ворот украинцев.

Этот эпизод стал первым в череде ошибок нашей команды. По меньшей мере три из четырех пропущенных в стартовом отрезке шайб были следствием ошибок украинцев. Наша же команда не использовала несколько прекрасных возможностей для взятия ворот опытного Дени Саборина. Экс-голкипер «Питтсбург Пингвинз» действовал хладнокровно и лишь однажды позволил себя переиграть, когда Севастьян Карпенко исполнял буллит.

Второй период, уже традиционно для турнира в Руане, «Кременчук» провалил: гости и сами не отличились, и сопернику позволили это сделать дважды.

В начале заключительной 20-минутки команды обменялись заброшенными шайбами. Вначале у французов шайбу забросил Лоик Ламперье, но через минуту Тимур Гриценко хорошо поработал на пятаке, подставил клюшку под прострел Алексея Янишевского. Следующей заброшенной шайбы зрители ждали почти 10 минут. Гриценко запустил в прорыв Ивана Пидгурского и сын главного тренера «Кременчука» не ошибся - 3:7.

В результате ХК «Кременчук» потерпел второе поражение на турнире, но у команды остаются еще теоретические шансы на второе место и выход в Суперфинал Континентального кубка.

Для этого нужно выигрывать у «ГКС Тыхи» в 12 шайб и ждать поражение «Шахтера» в матче с «Руаном». Тогда украинцы, поляки и беларусы наберут по 3 очка, и в подсчет будут учитываться только шайбы заброшенные в личных встречах между этими командами. Сейчас у «Шахетра» +5, «Тыхи» +1 и «Кременчуга» -6.