Чикаго обыграл Питтсбург, Анахайм одержал волевую победу над Далласом в НХЛ

"Вегас" сломил сопротивление "Айлендерс".

Накануне состоялись четыре поединка регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" на выезде одолел "Айлендерс" - 3:2, "Калгари" в дополнительное время вырвал победу у "Филадельфии" (6:5), сообщает официальный сайт лиги. Айлендерс – Вегас – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Маршессо (Смит, Миллер), 1:1 – 3 Бовилье (Барзэл, Бойчак), 2:1 – 31 Пелек (Барзэл), 2:2 – 36 Карлссон, 2:3 – 43 Носек (Карпентер, Линдберг) Чикаго – Питтсбург – 6:3 (2:1, 1:2, 4:0) Шайбы: 1:0 – 14 Мартинсен (Крюгер, Дальстрем), 2:0 – 17 Сибрук (Тэйвс), 2:1 – 18 Раст, 2:2 – 25 Раст (Грант), 3:2 – 35 Дебринкат (Кэйн, Сибрук), 3:3 – 39 Раст (Астон-Риз, Мяяття), 4:3 – 43 Крюгер (Кит, Мартинсен), 5:3 – 58 Тэйвс (Саад), 6:3 – 59 Саад (Тэйвс) Калгари – Филадельфия – 6:5 (1:0, 2:4, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Беннетт (Куини, Ткачак), 1:1 – 20 Сэнхайм (Жиру), 2:1 – 25 Джиордано (Райан, Хэмоник), 2:2 – 25 ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье), 2:3 – 26 Кутюрье (Проворов, Ворачек), 2:4 – 27 Уис (Хегг, Гудас), 3:4 – 30 Монахан (Годро, Ткачак), 3:5 – 51 Кутюрье, 4:5 – 58 Андерссон (Ткачак, Годро), 5:5 – 59 Монахан (Джиордано, Ткачак), 6:5 – 60 Годро (Монахан, Джиордано) Анахайм – Даллас – 6:3 (1:0, 1:3, 4:0) Шайбы: 1:0 – 6 Каше (Оберг), 1:1 – 26 Хейсканен (Линделль, Спецца), 1:2 – 28 Комо (Дикинсон, Шор), 1:3 – 31 Радулов (Шор, Федун), 2:3 – 36 Каше (Гецлаф), 3:3 – 50 Каше (Монтур, Ричи), 4:3 – 52 Монтур (Гецлаф), 5:3 – 53 Сильверберг (Монтур, Кольяно), 6:3 – 59 Линдхольм (Монтур)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter