Звезда дня НХЛ Овечкин сделал 21-й хет-трик и помог Вашингтону разгромить Детройт

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу Кэпиталс.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин оформил хет-трик (21-й - в карьере), продлил результативную серию до 12 матчей и оторвался от преследователей в споре лучших снайперов.

Вашингтон Кэпиталс с российским легионером в составе разгромил Детройт Ред Уингс со счетом 6:2, сообщает официальный сайт лиги.

Овечкин продолжает доминировать в НХЛ и ему это не надоедает. Во вторник капитан "Вашингтона" оформил 21-й хет-трик в карьере, продлил результативную серию до 12 матчей и с 25 голами стал единоличным лидером снайперской гонки. За эти 12 игр Овечкин забросил 13 шайб и сделал шесть передач, причем за этот период всего один гол он забил в большинстве. Вот и все три сегодняшние шайбы были заброшены в равных составах.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

11 декабря.

Бостон – Аризона – 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Шмалц (Келлер, Экман-Ларссон), 0:2 – 13 Казинс (Арчибальд, Голигоски), 1:2 – 28 Хейнен (Донато, Форсбакка-Карлссон), 2:2 – 29 Пастрняк (Крейчи, Маршанд), 3:2 – 31 Маршанд (Крейчи, Пастрняк), 4:2 – 33 Маршанд (Пастрняк, Крейчи), 4:3 – 35 Бантинг.

Баффало – Лос-Анджелес – 4:3 (1:1, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Маззин (Копитар, Иафалло), 1:1 – 13 Гиргенсонс, 1:2 – 20 Лафф (Маззин), 1:3 – 32 Кемпе (Форборт, Лайпсик), 2:3 – 43 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен), 3:3 – 47 Ларссон (Родригес, Пайлат), 4:3 – 61 Скиннер (Ристолайнен, Айкел).

Каролина – Торонто – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Эннис (Дермотт, Готье), 1:1 – 32 Уильямс (Раск, Ахо), 1:2 – 33 Райлли (В. Нюландер, Мэттьюс), 1:3 – 45 Марло (Кадри, В. Нюландер), 1:4 – 48 Таварес (Гардинер, Марнер).

Коламбус – Ванкувер – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Джонс (Эткинсон, Панарин), 1:1 – 48 Ливо (Петтерссон, Танев), 2:1 – 49 Бьоркстранн (Дюбуа, Харрингтон), 2:2 – 56 Петтерссон (Эдлер, Ливо), 2:3 – 58 Виртанен (Голдобин, Мотте).

Вашингтон – Детройт – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Коннолли (Кузнецов, Карлсон), 2:0 – 10 Бойд (Яшкин, Дауд), 3:0 – 12 Овечкин (Кемпни, Бэкстрем), 4:0 – 29 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 5:0 – 30 Оши (Кузнецов, Бэкстрем), 5:1 – 41 Ларкин (Дженсен, Нюквист), 6:1 – 49 Овечкин ( Бэкстрем, Юос), 6:2 – 56 Нюквист (Абделькадер).

Сент-Луис – Флорида – 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Дадонов (Юбердо), 1:1 – 41 Барбашев (Сундквист, Томас), 2:1 – 41 Перрон (Шварц), 2:2 – 51 Уигар (Пысик, Макканн), 3:2 – 51 Перрон (Шенн, Шварц), 3:3 – 53 Хоффман (Барков, Юбердо), 4:3 – 56 Шенн (Данн, Стеен).

Нэшвилл – Оттава – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Смит (Сиси, Дзингел), 1:1 – 15 Уотсон (Сиссонс, Экхольм), 2:1 – 29 Эллис (Джохансен, Йоси), 3:1 – 41 Смит.

Миннесота – Монреаль – 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Нидеррайтер (Паризе, Брудин), 2:0 – 31 Дамба (Паризе, Гранлунд), 3:0 – 32 Койл (Фолиньо), 4:0 – 34 Э.Стаал (Гранлунд), 5:0 – 39 Сперджен (Нидеррайтер, Цукер), 6:0 – 40 Дамба (Сутер, Гранлунд), 6:1 – 42 Петри (Шоу, Шапю), 7:1 – 46 Паризе (Сутер, Сперджен).

Виннипег – Чикаго – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Шайфли (Уилер, Бафлин), 2:0 – 9 Майерс (Рословик), 3:0 – 13 Коннор (Лайне), 4:0 – 21 Коннор (Бафлин, Шайфли), 4:1 – 22 Строум (Кит, Кэйн), 4:2 – 27 Кагун (Кемпф, Йокихарью), 4:3 – 46 Дебринкат (Кэйн), 5:3 – 51 Перро (Майерс, Элерс), 6:3 – 59 Танев (Бафлин).

Колорадо – Эдмонтон – 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Бродзяк (Нерс), 0:2 – 29 Нюджент-Хопкинс (Беннинг, Макдэвид), 0:3 – 33 Нюджент-Хопкинс (Лучич), 0:4 – 35 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль), 1:4 – 36 Рантанен (Ландескуг, Бэрри), 1:5 – 36 Драйзайтль (Бродзяк, Кэссиан), 2:5 – 41 Уилсон (Ландескуг, Рантанен), 2:6 – 43 Нерс (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:6 – 56 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен), 4:6 – 58 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен).