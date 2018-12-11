Тампа-Бэй обыграла Рейнджерс, одержав седьмую победу подряд в НХЛ

"Питтсбург" по буллитам одолел "Нью-Йорк Айлендерс".

Накануне состоялись очередные поединки чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. В центральном матче дня "Тампа-Бэй" дома одержала уверенную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" - 6:3. Главным героем встречи стал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, оформивший хет-трик. Эта победа стала для "Тампы" седьмой подряд в сезоне. Айлендерс – Питтсбург – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 26 Бовилье (Барзэл, Бэйли), 1:1 – 42 Брассар (Генцел) Детройт – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 6 Чоловски (де ла Роз, Эн), 2:0 – 26 Нильсен (Атанасиу, Ванек), 3:0 – 38 Ларкин, 3:1 – 53 Копитар (Иафалло, Браун) Тампа-Бэй – Рейнджерс – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) Шайбы: 0:1 – 12 Хэйс (Наместников, Строум), 1:1 – 14 Стэмкос (Миллер, Хедман), 1:2 – 15 Хэйс (Веси), 2:2 – 26 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 3:2 – 32 Макдона (Кучеров, Пойнт), 4:2 – 50 Чирелли (Чернак), 5:2 – 50 Стэмкос (Коберн, Палат), 5:3 – 57 Фаст (Хитил), 6:3 – 59 Чирелли ( Миллер, Киллорн) Сан-Хосе – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 12 Стэффорд (Грин, Сиверсон), 1:1 – 15 Майер (Гертл), 2:1 – 18 Павелски (Карлссон, Диллон), 3:1 – 27 Шимек (Бернс, Радил), 3:2 – 28 Грин (Хишир, Палмиери), 4:2 – 34 Майер (Донской), 5:2 – 54 Гертл (Павелски, Лабанк)

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