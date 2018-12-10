Бостон обыграл Оттаву в овертайме, Виннипег разгромил Филадельфию в НХЛ

"Чикаго" проиграл дома "Монреалю".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер Кэнакс" победил "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 в пользу гостей. Главным героем встречи стал форвард «Ванкувера» Брок Бёзер. "Чикаго" уступил дома "Монреалю". Виннипег – Филадельфия – 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 11 Коннор, 2:0 – 14 Моррисси (Перро, Элерс), 2:1 – 17 Ворачек (Патрик, Сэнхайм), 3:1 – 27 Танев (Шайфли, Моррисси), 4:1 – 34 Бафлин (Лайне, Шайфли), 5:1 – 35 Уилер (Моррисси, Шайфли), 6:1 – 41 Литтл (Элерс, Майерс), 7:1 – 48 Майерс (Лайне). Сент-Луис – Ванкувер – 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 2 Босер (Петтерссон), 0:2 – 12 Петтерссон (Стечер), 0:3 – 14 Босер (Хаттон, Петтерссон), 0:4 – 31 Хорват (Эрикссон, Руссель), 0:5 – 33 Голдобин (Гадбрэнсон, Петтерссон), 1:5 – 48 Кайру (О′Райлли, Бортуццо), 1:6 – 48 Босер (Пулио, Петтерссон). Оттава – Бостон – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 12 Стоун (Харпур, Уайт), 1:1 – 27 Маршанд (Крюг, Пастрняк), 1:2 – 63 Крюг (Маршанд, Крейчи). Чикаго – Монреаль – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 6 Доми (Райлли, Шоу), 0:2 – 7 Уэбер (Шапю, Агостино), 1:2 – 19 Кэйн (Дебринкат, Сибрук), 2:2 – 32 Кэйн (Густафссон, Кагун), 2:3 – 58 Татар (Котканиеми, Петри). Анахайм – Нью-Джерси – 6:5 Б (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Палмиери (Яковлев), 1:1 – 2 Сильверберг (Кольяно, Мэнсон), 2:1 – 2 Шервуд (Монтур, Роуни), 2:2 – 10 Палмиери (Холл), 3:2 – 13 Монтур (Гецлаф, Каше), 3:3 – 13 Сиверсон (Братт, Юханссон), 3:4 – 29 Сени (Братт), 4:4 – 48 Оберг (Гецлаф, Каше), 5:4 – 53 Каше, 5:5 – 59 Юханссон (Бойл, Хишир). Вегас – Даллас – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 6 Ганзал (Линделль, Хейсканен), 1:1 – 16 Карпентер (Макнэбб, Линдберг), 2:1 – 31 Карлссон (Теодор, Шмидт), 3:1 – 38 Так (Миллер, Пачиоретти), 3:2 – 48 Линделль (Хейсканен, Спецца), 4:2 – 59 Смит (Миллер). Эдмонтон – Калгари – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 12 Макдэвид (Чейссон, Драйзайтль).

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