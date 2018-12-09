Рейнджерс обыграли Флориду, Питтсбург уступил Оттаве в НХЛ

"Лос-Анджелес Кингс" разобрались с "Вегасом".

Накануне состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

"Лос-Анджелес Кингз" победил дома финалиста прошлого сезона "Вегас". Встреча закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.

"Вашингтон" победил "Коламбус" - 4:0. Автор одной из шайб Александр Овечкин вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ и продлил результативную серию до 11 встреч. Кроме того, он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1158-е очко за карьеру.

Континентальный рекорд принадлежит чеху Яромиру Ягру - 1921 очко, второе место занимает финн Теэму Селянне (1457), следом располагается ещё один финский форвард Яри Курри с 1398 баллами.

Баффало – Филадельфия – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 4 Айкел (Скиннер, Райнхарт), 2:0 – 12 Айкел (Ристолайнен, Пайлат), 2:1 – 12 ван Римсдайк (Жиру), 2:2 – 30 Проворов (Раффль, Лоутон), 2:3 – 42 Жиру, 2:4 – 48 Симмондс (Ворачек, Гостисбеер), 2:5 – 49 Уис (Жиру, Раффль), 2:6 – 51 Конекны (ван Римсдайк, Жиру).

Лос-Анджелес – Вегас – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Линдберг (Карпентер, Носек), 1:1 – 8 Щербак (Маззин), 2:1 – 32 Лафф (Кемпе, Лайпсик), 3:1 – 36 Картер (Форборт, Даути), 4:1 – 42 Форборт (Амадио, Тоффоли), 5:1 – 58 Томпсон (Амадио, Маззин).

Бостон – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Шайбы: 1:0 – 11 Форсбакка-Карлссон (Гжельчик, Пастрняк), 2:0 – 28 Бэкес (Крюг, Маршанд), 3:0 – 37 Крюг (Крейчи, Маршанд), 4:0 – 41 Хейнен (Мур, Донато), 5:0 – 44 Крейчи (Маршанд, Пастрняк), 5:1 – 44 Дермотт (Гардинер, Мэттьюс), 6:1 – 46 Донато (Крюг, Хейнен), 6:2 – 49 Мэттьюс (Райлли, Юнссон), 6:3 – 52 Юнссон (Гардинер, Марло).

Оттава – Питтсбург – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Шабо (Стоун), 1:1 – 23 Деа, 2:1 – 61 Дзингел (Шабо, Стоун).

Детройт – Айлендерс – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Абделькадер (Ларкин, Нюквист), 2:0 – 13 Крунвалль (Ларкин), 2:1 – 24 Сизикас (Джонстон), 2:2 – 26 Пулок (Барзэл, Бэйли), 2:3 – 43 Мартин (Ледди, Клаттербак).

Тампа-Бэй – Колорадо – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 2:0 – 13 Стэмкос, 2:1 – 14 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 3:1 – 16 Джонсон (Джирарди, Пойнт), 4:1 – 22 Киллорн (Стэмкос, Гурде), 5:1 – 27 Палат (Сергачев, Стэмкос), 6:1 – 30 Чирелли (Коберн), 7:1 – 43 Палат ( Миллер, Джонсон).

Флорида – Рейнджерс – 4:5 Б (0:2, 3:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Зибанежад (Хэйс, Веси), 0:2 – 18 Наместников (Клаэссон, Хэйс), 1:2 – 20 Йэндл (Юбердо, Хоффман), 2:2 – 24 Юбердо (Йэндл), 2:3 – 26 Белески (Деанджело, Шей), 3:3 – 38 Экблад (Дадонов, Юбердо), 3:4 – 41 Клаэссон, 4:4 – 50 Барков (Хоффман, Йэндл).

Коламбус – Вашингтон – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Коннолли (Кузнецов, Врана), 0:2 – 10 Яшкин (Орлов, Бойд), 0:3 – 19 Овечкин (Кемпни, Карлсон), 0:4 – 51 Бойд (Дауд, Овечкин).

Аризона – Сан-Хосе – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 14 Павелски (Карлссон, Диллон), 0:2 – 15 Кутюр (Майер, Гертл), 0:3 – 25 Кэйн, 1:3 – 26 Шмалц (Гальченюк, Келлер), 2:3 – 30 Ричардсон (Чикран), 3:3 – 45 Паник (Ричардсон), 3:4 – 54 Радил (Влэшик, Браун), 3:5 – 59 Гертл (Майер, Кутюр).

Калгари – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Шилингтон (Годро, Линдхольм), 1:1 – 19 Сиссонс (Саломяки, Йоси), 2:1 – 36 Монахан (Хэмоник, Хэнифин), 2:2 – 40 Смит (Экхольм, Грималди), 3:2 – 46 Хэтэуэй (Шилингтон, Ткачак), 4:2 – 52 Куини (Андерссон), 5:2 – 57 Линдхольм (Монахан, Годро).