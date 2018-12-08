Даллас обыграл Сан-Хосе и продлил победную серию в НХЛ до четырех матчей

Игра завершилась со счетом 3:2.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Даллас Старз" (16-10-3) продлили победную серию до четырех матчей.

"Даллас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

Это удалось за счет 41 сэйва Бена Бишопа и двух голов в начале третьего периода в исполнении Миро Хейсканена (2:1) и Бретта Ричи (3:1), забитых с разницей в 1:48 минуты.

Также в составе "Далласа" шайбой отметился Маттиас Янмарк. В состав "Старз" вернулся Мартин Ханзал, проведший первый матч в сезоне и первый с 21 февраля. Он восстанавливался после травмы спины.

"Сан-Хосе" (14-11-5) потерпел пятое поражение в семи последних матчах (2-4-1). Голы у "Шаркс" забили Эвандер Кейн и Логан Кутюр, а Эрик Карлссон сделал две передачи. Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон провел 1514-й матч в карьере и сравнялся со Стивом Айзерманом на 18-м месте в истории лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

07 декабря.

Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Кэйн (Донской, Карлссон), 1:1 – 34 Янмарк-Нюлен (Полак), 2:1 – 44 Хейсканен (Факса, Питлик), 3:1 – 46 Ричи (Спецца, Шор), 3:2 – 46 Кутюр (Диллон, Карлссон)

Виннипег – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 0:1 – 34 Парайко (Перрон, Шенн)

Эдмонтон – Миннесота – 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Драйзайтль (Макдэвид), 2:0 – 7 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Хайра), 3:0 – 8 Макдэвид (Грэвел, Рассел), 3:1 – 10 Фолиньо ( Браун, Хендрикс), 4:1 – 41 Кэссиан (Беннинг, Лучич), 4:2 – 47 Нидеррайтер (Койл, Паризе), 5:2 – 50 Драйзайтль (Макдэвид), 6:2 – 53 Чейссон (Хайра), 7:2 – 57 Нерс (Макдэвид, Драйзайтль)

Анахайм – Каролина – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 11 Сильверберг (Дотчин), 1:1 – 21 Бишоп (), 1:2 – 41 Песке (Терявяйнен), 1:3 – 42 Уильямс (Свечников, Бишоп), 1:4 – 58 Ахо (Терявяйнен)