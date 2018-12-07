Тампа одержала пятую подряд победу и ушла в отрыв от преследователей в таблице НХЛ

Лайтнинг обыграли Бостон Брюинз со счетом 3:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа Бей Лайтнинг" одержала пятую подряд победу и ушла в отрыв от преследователей в турнирной таблице НХЛ.

Лайтнинг обыграли Бостон Брюинз со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

"Лайтнинг" снова показали, что обладают серьезной глубиной состава. В первом периоде соперники обменялись голами: отличились Давид Пастрняк и Брэйден Пойнт, во втором голов не было, а в начале третьего "Лайтнинг" забросили две шайбы за 83 секунды - отличилсь Матье Джозеф и Энтони Сирелли (в меньшинстве).

Таким образом, "Тампа" (22-7-1) продлила победную серию до пяти встреч и с 45 баллами единолично и уверенно возглавляет общую таблицу лиги.

Также голом с передачи Никиты Кучерова отметился Брэйден Пойнт, для которого он стал 21-м в сезоне. "Бостон" (14-10-4) потерпел третье поражение подряд, а Пастрняк забросил 20-ю шайбу в чемпионате. В состав "Брюинз" после 20 пропущенных из-за сотрясения мозга матчей вернулся защитник Чарли Макэвой.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

06 декабря.

Торонто – Детройт – 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Капанен (Гардинер, Юнссон), 1:1 – 5 Эрикссон (Ванек), 1:2 – 6 Гленденинг (де ла Роз, Крунвалль), 1:3 – 19 Нюквист (Грин, Ларкин), 1:4 – 31 Грин (Нюквист, Фрк), 2:4 – 42 Таварес (Гардинер, Райлли), 3:4 – 48 Хайман (Марнер, Ожиганов), 4:4 – 51 Юнссон (Капанен, Мэттьюс), 4:5 – 62 Ларкин (Нюквист)

Флорида – Колорадо – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 10 Рантанен (Немет, Маккиннон), 1:1 – 17 Сивиур (Киселевич, Уигар), 1:2 – 25 Седерберг, 2:2 – 26 Экблад (Мэтисон, Макканн), 2:3 – 46 Комфер (Ландескуг), 2:4 – 47 Седерберг (Жирар, Уилсон), 2:5 – 58 Ландескуг

Филадельфия – Коламбус – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Жиру (Кутюрье, Конекны), 1:1 – 7 Джонс (Дубински, Бьоркстранн), 1:2 – 18 Дубински (Панарин, Харрингтон), 1:3 – 45 Дженнер (Панарин), 2:3 – 52 Сэнхайм (Конекны, Жиру), 3:3 – 54 Сэнхайм (Гостисбеер, Ворачек), 3:4 – 60 Джонс (Эткинсон)

Питтсбург – Айлендерс – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Летанг (Кессел, Брассар), 1:1 – 17 Нелсон (Мэйфилд, Кюнхакль), 2:1 – 19 Летанг (Думулин, Раст), 3:1 – 27 Шейэн (Олексяк, Малкин), 4:1 – 32 Кессел (Генцел, Кросби), 5:1 – 37 Кессел (Генцел, Кросби), 5:2 – 44 Ли (Пулок), 6:2 – 53 Кросби (Генцел, Кессел)

Оттава – Монреаль – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Стоун (Уайт), 1:1 – 8 Петри (Агостино, Шапю), 1:2 – 31 Байрон (Лехконен, Дано), 1:3 – 35 Шоу (Котканиеми, Друэн), 2:3 – 38 Уайт (Стоун, Дзингел), 2:4 – 43 Галлахер (Петри, Татар), 2:5 – 57 Байрон (Уэбер)

Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Пастрняк (Кейв), 1:1 – 14 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 2:1 – 42 Жозеф (Джирарди, Киллорн), 3:1 – 44 Чирелли, 3:2 – 58 Крейчи (Бэкес, Пастрняк)

Калгари – Миннесота – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 20 Линдхольм (Джиордано, Годро), 2:0 – 41 Линдхольм (Джиордано, Годро)

Аризона – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Фишер (Степан), 1:1 – 25 Врана (Кузнецов, Коннолли), 2:1 – 26 Крауз (Оэстерле, Казинс), 2:2 – 36 Нисканен (Копли, Бойд), 2:3 – 55 Бураковски (Орлов, Нисканен), 2:4 – 59 Овечкин ( Бэкстрем)

Ванкувер – Нэшвилл – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Эдлер (Петтерссон, Голдобин), 2:0 – 19 Хорват (Руссель, Виртанен), 2:1 – 27 Хартман (Джохансен, Вебер), 3:1 – 28 Виртанен (Хорват, Руссель), 4:1 – 38 Петтерссон, 5:1 – 41 Эрикссон, 5:2 – 45 Сиссонс (Саломяки, Йоси), 5:3 – 58 Ирвин (Сиссонс, Вебер)

Вегас – Чикаго – 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Смит (Маршессо, Пачиоретти), 2:0 – 8 Энгелланд (Карлссон, Смит), 2:1 – 24 Тэйвс (Кит, Кемпф), 2:2 – 36 Строум (Кит, Кэйн), 2:3 – 47 Анисимов (Теодор, Смит), 3:3 – 47 Маршессо, 4:3 – 48 Так (Пачиоретти)

Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 13 Палмиери (Бутчер, Холл), 1:1 – 15 Лайпсик (Мартинес, Маззин), 1:2 – 20 Зэйджак, 2:2 – 26 Кемпе (Вагнер, Даути), 2:3 – 30 Палмиери (Холл), 2:4 – 32 Бутчер (Зэйджак, Вуд), 3:4 – 37 Клиффорд, 3:5 – 51 Хишир (Холл, Ватанен), 3:6 – 59 Колман (Сиверсон, Грин)