Эдмонтон обыграл по буллитам Сент-Луис, Анахайм был сильнее Чикаго в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись три игры регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. «Сент-Луис Блюз» - «Эдмонтон Оилерс» - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0 Б) Шайбы: 1:0 Барабашев (Лундквист, Нолан) 6:05, 2:0 Шенн (Батлер, Данн) 13:32, 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Нерв, Рассел) 24:04, 2:2 Клефбом (Макдэвид, Хаира) 59:04. Буллиты: Макдэвид Вратари: Аллен - Тэлбот «Сан-Хосе Шаркс» - «Каролина Харрикейнз» 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 Гудроу (Лабанк, Карлссон) 3:44, 2:0 Хертл (Лабанк, Кутюр) 10:10, 3:0 Мейер (Шишек, Тортон) 28:42, 4:0 Павелски (Мейер, Тортон) 35:02, 4:1 Уолмарк (Хэмилтон, Славин) 38:31, 5:1 Соренсен (Мейер, Тортон) 55:43. Вратари: Джонс - Макелини «Анахайм Дакс» - «Чикаго Блэкхокс» 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Шайбы: 1:0 Монтур (Оберг, Линдхольм) 5:41, 2:0 Спронг (Херик, Ричи) 6:01, 2:1 Густафссон (Кит Кейн) 27:16, 2:2 Дебринкэт (Тэйвз, Саад) 39:32, 3:2 Кусе (Руни, Шервуд) 44:03, 4:2 Силфверберг ПВ. Вратари: Гибсон - Кроуфорд

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter