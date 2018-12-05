"Вегас" одержал победу над "Вашингтоном" в матче-повторении последнего финала НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:3.

В ночь на среду в Лас-Вегасе "Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" словно продолжили финал Кубка Стэнли-2018, настолько ярким и драматичным получился их матч.

Игра завершилась со счетом 6:3, сообщает официальный сайт лиги.

Уже на третьей минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Райана Ривза, который, ужасно заведенный, постоянно толкался с Томом Уилсоном и смеялся о чем-то с Александром Овечкиным. Этой дуэли все ждали, и свою роль в спектакле она сыграла. Но позже - в конце второго периода, когда счет был уже 2:1 в пользу "Вашингтона", в составе которого к тому моменту забили Якуб Врана и Овечкин. За 4:18 до второго перерыва Ривз получил пятиминутное удаление и матч-штраф за блокировку Уилсона, с которого в момент силового приема слетел шлем. Форвард "Вашингтона" не смог продолжить встречу, но команда не смогла воспользоваться преимуществом.

"Вегас" выстоял, получил заряд бодрости и в начале третьего периода в течение 16 секунд дважды забил сам. "Кэпиталз" нашли в себе силы сравнять счет - с передачи Евгения Кузнецова дубль оформил Врана. Но концовка все же осталась за "Голден Найтс", которые получили право на четыре минуты в большинстве за опасную игру высокоподнятой клюшкой Ника Дауда на Брэйдене Макнэббе. За девять секунд до истечения удаления, и за 1:25 до конца третьего периода, победу "Вегасу" принес бывший защитник "Столичных" Нэйт Шмидт, который потом еще и поставил точку, забив в пустые ворота. Шмидт провел четыре сезона за "Вашингтон", а в 2017 году был выбран "Вегасом" на драфте расширения.

Овечкин продлил результативную серию до девяти игр, забил 20-й гол в сезоне и вышел на второе место в споре снайперов. Он также стал восьмым игроком в истории лиги, во всех первых 14 сезонах достигнувшим этого рубежа.

"Вашингтон" (15-9-3) потерпел второе подряд поражение после серии из семи побед. А для "Вегаса" (15-13-1) победа стала шестой за последние семь игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

05 декабря.

Флорида – Бостон – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Хоффман (Юбердо, Сивиур), 2:0 – 33 Мэтисон, 3:0 – 35 Юбердо (Барков, Йэндл), 4:0 – 39 Хоффман (Йэндл, Барков), 5:0 – 54 Дадонов (Юбердо, Барков)

Айлендерс – Виннипег – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 41 Ли (Бойчак, Нелсон), 1:1 – 43 Труба (Коннор, Уилер), 1:2 – 44 Лаури (Перро, Танев), 1:3 – 59 Элерс

Питтсбург – Колорадо – 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Генцел (Думулин, Летанг), 2:0 – 6 Малкин (Хернквист, Пирсон), 3:0 – 7 Брассар (Астон-Риз, Мяяття), 3:1 – 28 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 3:2 – 29 Седерберг (Коул, Калверт), 3:3 – 33 Ньето (Бурк), 4:3 – 46 Хернквист (Кессел, Летанг), 5:3 – 47 Хернквист (Малкин), 6:3 – 48 Хернквист

Коламбус – Калгари – 6:9 (3:1, 2:5, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Годро (Хэмоник, Монахан), 1:1 – 9 Веренски (Веннберг, Бьоркстранн), 2:1 – 15 Андерсон, 3:1 – 19 Эткинсон (Джонс, Панарин), 4:1 – 20 Эткинсон (Джонс, Панарин), 4:2 – 21 Монахан (Джиордано), 4:3 – 22 Линдхольм (Монахан, Хэмоник), 4:4 – 32 Ткачак (Линдхольм, Годро), 4:5 – 33 Хэнифин (Ткачак, Янковски), 4:6 – 34 Броди (Годро), 5:6 – 35 Фолиньо (Мюррей), 5:7 – 42 Монахан (Джиордано, Ткачак), 5:8 – 46 Годро (Джиордано, Смит), 6:8 – 48 Эткинсон (Мюррей, Нутиваара), 6:9 – 53 Царник (Баклунд)

Баффало – Торонто – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Мэттьюс (Хэйнси), 1:1 – 34 Райнхарт (Ристолайнен, Болье), 1:2 – 39 Гардинер (Марнер, Таварес), 2:2 – 42 Айкел (Скиннер, Ристолайнен), 3:2 – 52 Айкел (Райнхарт), 3:3 – 54 Марло (Мэттьюс, Райлли), 3:4 – 64 Мэттьюс (Гардинер, Капанен)

Монреаль – Оттава – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Друэн (Пека, Доми), 1:1 – 28 Демело (Тирни, Бедкер), 2:1 – 34 Доми (Друэн), 3:1 – 37 Доми (Байрон, Друэн), 4:1 – 38 Лехконен (Шоу, Котканиеми), 5:1 – 44 Галлахер (Татар), 5:2 – 52 Стоун (Дюшен)

Детройт – Тампа-Бэй – 5:6 Б (2:0, 2:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 16 Нюквист (Ларкин), 2:0 – 17 Нильсен (Атанасиу), 2:1 – 25 Жозеф (Кэллахан), 2:2 – 31 Жозеф (Гурде), 3:2 – 33 Нильсен (Витковски), 3:3 – 34 Стэмкос (Кэллахан), 4:3 – 36 Нильсен (Атанасиу), 5:3 – 44 Нюквист (Абделькадер, Ларкин), 5:4 – 49 Миллер (Сергачев), 5:5 – 54 Пакетт (Жозеф)

Ванкувер – Миннесота – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Ливо (Босер, Петтерссон), 1:1 – 12 Паризе (Сперджен, Дамба), 2:1 – 29 Мотте (Стечер, Шаллер), 2:2 – 35 Сутер (Гранлунд), 2:3 – 36 Цукер (Э.Стаал, Гранлунд)

Вегас – Вашингтон – 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Ривс (Линдберг, Икин), 1:1 – 15 Врана (Коннолли), 1:2 – 31 Овечкин (Боуи, Коннолли), 2:2 – 42 Бельмар (Шмидт, Макнэбб), 3:2 – 42 Икин (Энгелланд, Линдберг), 3:3 – 51 Врана (Нисканен, Кузнецов), 4:3 – 58 Шмидт (Теодор), 5:3 – 59 Шмидт

Лос-Анджелес – Аризона – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Крауз (Ялмарссон, Арчибальд), 0:2 – 25 Шмалц (Экман-Ларссон, Келлер), 1:2 – 54 Мартинес (Браун, Копитар)