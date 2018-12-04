“Кременчук” в боевом матче переиграл “Днепр” в регулярном чемпионате УХЛ

Это была пятая победа команды Олександра Савицкого в шести очных матчах против подопечных Дмитрия Пидгурского.

В регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялся очередной матч в Херсоне, в котором Днепр принимал Кременчук и проиграл.

Игра завершилась со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Начало матча было за “горожанами”. Гости активно начали прессинговать оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после ассиста от Тимура Гриценко. “Днепр” продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов “щуки” отказываться не желали. Тем не менее, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась во второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан. 2:0 после первого периода.

Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении “Кременчука”. Под конец периода нападающий “Днепра” Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.

Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе у каждой из команд. В составе “Кременчука” отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника “накрыть” себя и поразил дальний угол ворот хозяев. Под сам конец матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок “Днепра” точным броском поставил точку в матче. 3:2 в пользу “Кременчука”, лидер чемпионата отрывается от преследователей.

“Днепр” 2:3 “Кременчук” (0:2; 1:0; 1:1)

Шайбы: 0:1 Ворона (Гриценко), 01:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвиенко, 59:20.