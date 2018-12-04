Даллас обыграл Эдмонтон и одержал третью подряд победу в сезоне НХЛ

Матч завершился со счетом 4:1.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге "Даллас" (15-10-3) провел один из лучших матчей в сезоне и одержал третью победу подряд.

"Старз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз", со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Все четыре тройки "Старз" сыграли крепко, чему поспособствовал перевод Александра Радулова из первой тройки. Голы у хозяев забили четыре разных игрока: Джейсон Дикинсон, Бретт Ричи, Джейми Бенн и Иса Линделл, а вратарь Антон Худобин сыграл великолепно, сделав 28 сэйвов и стал третьей звездой поединка. Он лишился первого в сезоне шатаута, пропустив за 5:23 минуты до конца третьего периода.

"Эдмонтон" (13-12-2) впервые с января 2016 года играл без заболевшего Коннора Макдэвида и не смог продлить победную серию до четырех игр. До этого Макдэвид провел 222 матча подряд. Статистика "Ойлерз" при Кене Хичкоке, бывшем тренере "Далласа", составляет 4-2-1. Также "Эдмонтон" играл без нападающего Райана Спунера, получившего травму неизвестного характера.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

03 декабря.

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Кучеров (Макдона, Пойнт), 0:2 – 19 Пойнт (Хедман, Кучеров), 0:3 – 28 Джонсон (Кучеров, Макдона), 1:3 – 31 Яковлев (Ноусен, Ватанен), 1:4 – 32 Гурде (Палат, Стэмкос), 1:5 – 40 Стэмкос (Кучеров, Пойнт).

Нэшвилл – Баффало – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Эллис (Джохансен, Йоси), 1:1 – 25 Райнхарт, 2:1 – 36 Фиала (Экхольм, Смит).

Даллас – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Дикинсон (Ричи, Янмарк-Нюлен), 2:0 – 41 Ричи (Янмарк-Нюлен), 3:0 – 47 Бенн (Радулов, Бэйрьютер), 3:1 – 54 Хайра (Уайдман, Драйзайтль), 4:1 – 57 Линделль.