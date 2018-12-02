Питтсбург уступил Филадельфии, Тампа победила Флориду в НХЛ

"Рейнджерс" проиграли "Монреалю".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Айлендерс - Коламбус 3:2 Шайбы: 0:1 - 26 Хянникяйнен (Джонс), 0:2 - 28 Дюбуа (Эткинсон), 1:2 - 31 Ли (Мэйфилд, Эберле), 2:2 - 35 Бовилье (Бэйли, Мэйфилд), 3:2 - 47 Сизикас (Эберле, Пулок) Бостон - Детройт 2:4 Шайбы: 1:0 - 19 Бэкес (Кейв, Мур), 1:1 - 25 Бертуцци (Грин, Расмуссен), 1:2 - 37 Ларкин (Нюквист, Абделькадер), 2:2 - 45 Донато (Крюг, Пастрняк), 2:3 - 51 Нильсен (Нюквист, ДеКайзер), 2:4 - 59 Нюквист (ДеКайзер) Миннесота - Торонто 3:5 Шайбы: 0:1 - 6 Мэттьюс (Ралли, Марнер), 0:2 - 12 Эннис (Дермотт, Линдхольм), 1:2 - 19 Стаал (Гранлунд, Сутер), 2:2 - 25 Гринуэй (Эрикссон), 2:3 - 34 Хайман (Гардинер, Марнер), 3:3 - 49 Цукер (Гранлунд), 3:4 - 56 Кадри (Дермотт, Браун), 3:5 - 59 Хайман Монреаль - Рейнджерс 5:2 Шайбы: 1:0 - 3 Уэбер (Доми, Друэн), 2:0 - 19 Уэбер (Галлахер, Татар), 3:0 - 22 Лехконен (Бенн, Байрон), 4:0 - 25 Лехконен, 4:1 - 28 Веси (Зибанежад, Смит), 4:2 - 34 Строум (Зибанежад, Веси), 5:2 - 50 Татар (Шлемко, Агостино) Нью-Джерси - Виннипег 3:4 (ОТ) Шайбы: 1:0 - 6 Юханссон (Братт), 1:1 - 24 Шайфли (Вилер), 1:2 - 50 Моррисси (Перро, Рословик), 1:3 - 53 Копп (Лаури), 2:3 - 55 Братт (Сиверсон, Заха), 3:3 - 59 Холл (Палмиери, Хишир), 3:4 - 64 Шайфли Питтсбург - Филадельфия 2:4 Шайбы: 1:0 - 1 Кросби (Дамулин, Генцел), 1:1 - 5 Конекны (Макдоналд, Хегг), 2:1 - 25 Шэйен (Раст), 2:2 - 26 Жиру (Макдоналд, Ворачек), 2:3 - 40 Уис (Лоутон, Макдоналд), 2:4 - 59 Ворачек (Кутюрье) Эдмонтон - Вегас 2:1 Шайбы: 1:0 - 6 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль), 1:1 - 32 Карлссон, 2:1 - 45 Спунер, (Хайра) Флорида - Тампа-Бэй 4:5 (ОТ) Шайбы: 1:0 - 10 Барков (Юбердо), 2:0 - 10 Ватрано (Мэтисон, Дадонов), 2:1 - 11 Киллорн (Коберн, Сргачев), 3:1 - 22 Юбердо, 4:1 - 28 Дадонов (Хоффман, Йендл), 4:2 - 33 Джохеф (Джирарди, Кучеров), 4:3 - 39 Кучеров (Стэмкос, Хэдман), 4:4 - 51 Пакетт, 4:5 - 63 Пойнт (Джонсон, Кучеров) Аризона - Сент-Луис 6:1 Шайбы: 1:0 - 12 Чикран (Келлер), 2:0 - 20 Келлер (Шмалц), 2:1 - 21 Томас (О'Райлли, Баумистер), 3:1 - 22 Фишер (Степан, Паник), 4:1 - 28 Казинс (Арчибальд, Степан), 5:1 - 37 Паник (Экман-Ларссон, Хиностроза), 6:1 - 54 Голигоски (Шмалц, Келлер) Нешвилл - Чикаго 5:2 Шайбы: 1:0 - 2 Фиала (Ирвин, Джохансен), 2:0 - 3 Толванен (Смит), 3:0 - 4 Джохансен (Хемьюс, Фиала), 3:1 - 12 Саад (Сибрук), 4:1 - 13 Смит (Толванен, Экхолм), 4:2 - 33 Анисимов (Кэйн, Мэннинг), 5:2 - 57 Уотсон

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