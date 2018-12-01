«Днепр» всухую разгромил «Ледяных Волков» в Киеве в матче УХЛ

Игра завершилась победой херсонской команды со счетом 0:8.

В Киеве матчем между местными «Ледяными Волками» и херсонским «Днепром» завершился 21-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Паримач.

Матч команды начали достаточно уверенно и «Ледяные Волки» оказывали достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Однако ещё до первого перерыва Артём Целогородцев и Дмитрий Пугачев сделали счёт на табло 0:2 в пользу херсонского клуба, чем обеспечили своей команде комфортное игровое преимущество.

Во втором периоде «Днепр» полностью завладел ситуацией на площадке, и не позволял оппоненту организовывать хоть какие-то атаки на ворота Дениса Сурканова. К тому же, за вторую двадцатиминутку херсонцы, усилиями Кирилла Бондаренко, Руслана Ромащенко и Алексея Янишевского, который оформил дубль, сделали счёт 0:6 и лишили «Волков» шанса отыграться.

За оставшиеся 20 минут встречи команда Дмитрия Пидгурского довела счёт до разгромного – в воротах Никиты Глотова, который сменил Виталия Власенко, отличились Никита Макарицкий и Иван Золотухин.

Таким образом Денис Сурканов записал себе в актив первый «сухарь», а «Днепр», благодаря поражению «Кременчука», сократил отставание от первого места до 4 очков.

«Ледяные Волки» - «Днепр» 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 Целогородцев (Пугачёв), 02:43. 0:2 Пугачёв (Коляда), 19:27. 0:3 Бондаренко (Янишевский, Коляда), 20:54. 0:4 Ромащенко (Жвачкин), 26:57. 0:5 Янишевский (Сурканов, Декало - больш.), 28:33. 0:6 Янишевский (Коляда), 30:31. 0:7 Макарицкий (Ромащенко), 41:41. 0:8 Золотухин (Мацейко, Коваленко), 47:43.