Чемпион УХЛ Донбасс разгромил лидера текущего сезона Кременчук

Матч регулярного чемпионата завершился со счетом 6:1.

В Дружковке состоялся матч 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, где встречались чемпион и вице-чемпион Украины последних двух лет – «Донбасс» и «Кременчук».

Донбасс на сей раз разгромил соперника со счетом 6:1, сообщает официальный сайт турнира.

Во многом исход встречи предопределила шайба «Донбасса», заброшенная уже на 19-й секунде игры – её автором стал Вадим Мазур. Несмотря на то, что «Кременчук» создавал неплохие моменты у чужих ворот, забросить "горожанам" не удавалось. Дончане же ещё дважды смогли "расписаться" в воротах Георгия Бояршинова, по шайбе на счету Виталия Ляльки и Виталия Кирющенкова.

Во втором периоде «Донбасс» сбавил темп, а «Кременчуку» всё никак не удавалось открыть счёт заброшенным в матче шайбам. В одной из контратак кременчужане пропустили ещё раз, когда Андрей Денискин со средней дистанции отправил шайбу в сетку ворот.

После четвёртой пропущенной шайбы место Георгия Бояршинова в воротах занял Никита Гордюшин. Без малого 20 минут прошло, прежде чем дончане смогли "пробить" его – Никита Новиков остался один между кругами вбрасывания, и без помех сделал счёт 5:0.

На 53-й минуте матча дебютную шайбу забросил новичок «Донбасса» Артём Пуголовкин, ранее выступавший в КХЛ и ВХЛ. Однако удержать сухой счёт хозяевам не удалось – за семь минут до конца встречи Иван Савченко буквально "расстрелял" Богдана Дьяченко с близкого расстояния, забросив шайбу престижа.

«Кременчук» прервал свой победный ход, в свою очередь «Донбасс» довёл собственную серию уже до 6 побед подряд.

Следующий матч чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч состоится 4 декабря, когда встретятся лидеры сезона – «Днепр» принимает «Кременчук». Начало игры в 19:30.

«Донбасс» - «Кременчук» 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

Шайбы: 1:0 Мазур (Лялька, Коренчук), 00:19. 2:0 Лялька, 08:46. 3:0 Кирющенков (Костиков, Захаров), 11:15. 4:0Денискин, 33:13. 5:0 Новиков (Костиков, Кирющенков), 48:05. 6:0 Пуголовкин (Костиков, Кирющенков - больш.), 52:24. 6:1 Савченко (Севрюгин), 53:16.